Gorelo včeraj, gori davi

23.3.2017 | 07:00

Včeraj ob 14.17 uri je v naselju Vavta vas, občina Straža, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili požar na površini 500 kvadratnih metrov.

Davi ob 5.19 je zagorelo v gozdu v naselju Metni vrh v občini Sevnica. Posredujejo gasilci PGD Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava elektrike odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE na izvodu GORENJE KAMENJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP:

- MIRNA ROJE 2 izvod CAMLOH med 8.00 in 12.00 uro,

- BRINJE izvod STRAŽA med 10.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 13. uro na območju TP Roto kolonija Videm izvod kolonija levo ter med 9. in 11. uro na območju TP Male Vodenice izvod Male Vodenice in SKS levo.

M. K.