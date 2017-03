Za uvod Krka prepričljivo premagala Helios Suns

23.3.2017 | 08:10

Košarkarji Krke se se sinoči v 1. krogu lige Nova KBM za prvaka pomerili Domžalčani in zmagali. (Foto: I. Vidmar /arhiv DL)

Domžale - Novomeška Krka, prvouvrščeno moštvo rednega dela, je sinoči zanesljivo prišlo do uvodne zmage v ligi Nova KBM za prvaka. Na gostovanju v Domžalah je s 76:59 premagala branilca naslova Helios Suns, ki se je med šest najboljših ekip prebil šele v zadnjem krogu rednega dela in bo v nadaljevanju tekmovanja nastopal brez enega ključnih igralcev in člana začetne peterke, Čeha Tomaša Kyzlinka, ki bo kariero nadaljeval v Franciji.

Krka je imela z izjemo nekaj minut druge četrtine tekmo vseskozi pod nadzorom. Odprla jo je s 14:0, nato sicer zaostala 19:21, a do konca prvega dela znova prevzela pobudo in odšla na odmor s prednostjo šestih točk. Odločilni korak k zmagi so gostje naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili z 20:11, dokončno pa so dve točki potrdili v zadnjih desetih minutah.

Krka je dobila vse štiri četrtine, med strelce se je vpisalo deset igralcev, od tega so imeli štirje dvomestno številko. Štirinajst točk sta pri Novomeščanih dosegla Dominique Elliott (8 skokov) in Ronald Curry (trojke 3:7), pri domačih pa Juraj Segarić.

Po tekmi je trener Krke Simon Petrov povedal: »Naredili smo svoje, po kar smo prišli. Dokazali smo, da lahko igramo na dosti višji ravni kot na zadnji tekmi v Domžalah. Pomembna zmaga za našo samozavest, a to je le prva tekma in že smo obrnjeni k naslednji.«

Dejan Čikić, trener Helios Suns: »Glavni dogovor pred začetkom tekme je bil vzpostavitev agresivne igre in odločen pristop v skoku, obrambi in borbi za posest žoge, a se tega do druge četrtine, v kateri smo zaostanek zmanjšali, žal nismo držali. Tudi v drugem polčasu v tem elementu nismo bili na ravni, na kakršni bi morali biti in mislim, da imamo še precej rezerve. Če želimo prikazati naše košarkarske kakovosti, se moramo tekmecem najprej zoperstaviti z agresivno igro.«

V drugem krogu 25. marca bo Krka gostila Hopse s Polzele.

Helios Suns - Krka 59:76 (13:17, 33:39, 44:59)

* Športna dvorana, gledalcev 500, sodniki: Nedović (Kranj), Španič (Postojna), Rener (Koper).

* Helios Suns: Močnik 9 (6:8), Segarić 14, Vesel 3, Gorjanc 6 (4:4), Klavžar 1 (1:2), Atanacković 8, Bolčina 11, Vončina 7 (3:4).

* Krka: Rebec 5 (1:2), Curry 14 (1:1), Kastrati 10 (2:3), Rojc 5 (0:2), Kužnik 2 (2:2), Dimec 3 (1:4), Čebular 5, Ritlop 7, Elliott 14 (2:3), Luković 11 (4:4).

* Prosti meti: Helios Suns 15:22, Krka 13:21.

* Met za tri točke: Helios Suns 6:25 (Segarić 2, Atanacković 2, Močnik, Bolčina), Krka 7:25 (Curry 3, Rojc, Čebular, Luković, Ritlop).

* Osebne napake: Helios Suns 23, Krka 28.

* Pet osebnih: Gorjanc (38.).

M. Ž.