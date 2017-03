Odbojkarji Krke izgubili z ACH Volley

23.3.2017 | 09:05

Foto: I. V./arhiv DL

Ljubljana - Odbojkarji ACH Volleyja so še drugič v štirih dneh premagali Krko. Prvič jim je to uspelo pred štirimi dnevi v polfinalu pokala, včeraj, znova s 3:0, pa v prvi tekmi četrtfinala prvenstva. Tekmi sta si bili podobni, Ljubljančani so imeli tudi v drugi premoč, spet pa je bilo najbolj izenačeno v drugem nizu. Ta se tokrat ni končal na razliko kot na prvi tekmi, toda Dolenjci so v njem vseeno nudili dostojen odpor.

Zmage Ljubljančanov novomeški odbojkarji niso niti v enem trenutku ogrozili. Zato so imeli premalo učinkovit napad, prav v tem elementu je bila poleg bloka največja razlika med tekmeci. Pri Ljubljančanih je bil v njem razpoložen predvsem Žiga Štern, ki je bil s 14 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

ACH Volley je tekmo začel silovito, kot da bili njegovi igralci jezni po izgubi nedeljskega finala pokala proti Calcitu Volleyju. Z asom Dika Puriča je povedel s 3:1, po dveh napah tekmecev je bilo že 7:3. Razlika pa ni nehala rasti, ob drugem tehničnem odmoru je bilo 16:8, zmagovalec niza pa poznan.

Toda Novomeščani so v drugem nizu vendarle pokazali, da so prišli v prestolnico, da pokažejo dobro odbojko. Z blokom Sergeja Drobniča in asom Valentina Turka so povedli s 5:1, vodili pa tudi z 9:8. A servisi najprej Jana Pokeršnika, nato pa Andreja Flajsa, so tehtnico spet obrnili na ljubljansko stran, ACH je po asu Flajsa prišel do vodstva z 20:14, povedel tudi z 22:14, toda nato se je prehitro zadovoljil. Gosti so se z blokom in razpoloženim Turkom približali na 19:22, več pa jim ni uspelo.

Tretji niz je bil podoben prvemu. Gostitelji so hitro pobegnili, nato pa visoko prednost držali do konca.

Povratna tekma bo v soboto v Novem mestu.

ACH Volley - Krka 3:0 (12, 21, 16)

* Dvorana Tivoli, gledalcev 100, sodnika: Perčič (Kamnik), Jovanović (Komenda).

* ACH Volley: Flajs 12, Kozamernik 9, Kovačič, Purič 5, Satler, Pleško, Jurić, Kumer, Štern, Pokeršnik 7, Buculjević 2, Armenakis.

* Krka: Brulec, Ožbalt, G. Erpič 4, Vrhovšek 2, Kosmina 5, U. Erpič, Stošić 1, Drobnič 6, Pucelj 2, Bregar 2, Renko, Turk 11.