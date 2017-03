Sprejeli rebalans proračuna - zelena luč za nov vrtec!

23.3.2017 | 11:40

Šentjernej - Na sinočnji seji Občinskega sveta Občine Šentjernej so svetniki skoraj soglasno (z 11 glasovi za, eden se je vzdržal) sprejeli prvi rebalans proračuna za leto 2017. S tem so dali zeleno luč občinski upravi, da nadaljuje z vsemi aktivnostmi za izgradnjo novega vrtca v Šentjerneju. Prihodki so predvideni v višini 6 milijonov 720 tisoč evrov (prej 7,5 milijona evrov), odhodki pa v višini skoraj 8,6 milijona evrov (prej skoraj 7,5).

Andreja Topolovšek je predstavila rebalans proračuna.

Kot je povedala finančnica na občini Andreja Topolovšek, je rebalans pripravljen v glavnem zaradi nove, prioritetne investicije občine, vrtca. Na prihodkovni strani predvideva najem dolgoročnega kredita v višini 2 milijonov 300 tisoč evrov, kar so svetniki odobrili s posebnim sklepom. Na odhodkovni strani se tako povečujejo sredstva za izgradnjo vrtca glede na projektantske vrednosti - 1. faza je ocenjena na skoraj 2,9 milijona evrov, 2. faza pa na 1,6 milijona evrov - na odhodkovni strani pa so zmanjšali nepovratna sredstva iz Eko sklada, ki jih bo občina prejela v letu 2018, a šele po končani investiciji.

Kot pravi župan Radko Luzar, so to projektantske vrednosti in višje od teh občina ne zmore, upajo pa, da bodo na trgu dosegli nižje cene. Gradnja vrtca je nujna v dveh fazah prav zaradi financiranja, realen plan omogoča likvidnost občine, je dejal. Kot je časovnico povedal Janez Hrovat iz občinske uprave, bo po sprejetju rebalansa proračuna sedaj občina že konec meseca šla v javni razpis za izvajalca del, zbiranje ponudb bo okrog 8. maja, če bo vse potekalo brez težav, konec junija občina že lahko podpiše pogodbo z izvajalcem in gradnja se prične. Zaključek prve faze investicije je predviden februarja 2018, takrat se otroci iz sedanjega vrtca preselijo v novega, stari se podre in na mestu starega takoj začnejo z gradnjo novega objekta, ki bo končan do jeseni. Oba bosta seveda funkcionalno povezana.

Z desne Vikorija Rangus in Albert Pavlič.

Ostali razlogi za rebalans so še: povečanje sredstev za plinifikacijsko omrežje - občina namerava letos v sodelovanju z občino Škocjan pridobiti koncesionarja za plinifikacijo občine. Zato mora pridobiti ustrezno dokumentacijo, izvesti javni razpis… V proračunu se bodo tudi zmanjšala sredstva, potrebna za kredit - obstoječe kredite namreč občina namerava konec marca reprogramirati za daljše obdobje, da bo imela na letni ravni manjše kreditne obveznosti. Gre za tri kredite: obnovo OŠ Šentjernej, izgradnjo KC in za lastni delež pri nekaterih investicijah. Po novem jih bo imela tudi pri eni banki. Spremembe z rebalansom so še zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja za izgrajeno nadstrešnico pri čistilni napravi, za izvajanje pomoči na domu itd.

Albert Pavlič (SDS) je že na začetku seje predlagal umik točke o sprejemanju rebalansa proračuna z dnevnega reda, ker po njegovem sprejeti proračun za 2017 ni v skladu s statutom, poslovnikom in zakonodajo. Sklep ni bil sprejet (7 proti, 4 za), svetniku pa bo pravna služba občine v sedmih dneh podala zahtevano uradno pravno mnenje o sprejemanju letošnjega proračuna.

Gašper Bregar, prokurist JP EDŠ.

Svetniki so se seznanili še z nekaterimi poročili - ZD Novo mesto, OZ RK Novo mesto, poročilom NO občine, programom dela JP EDŠ, sprejeli so sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu na podlagi ponudbe Centra za socialno delo Novo mesto (potem, ko je Dom starejših občanov Novo mesto odstopil od ponudbe) itd. Več o teh temah prihodnjič.

Besedilo in foto: L. Markelj

