Osem Afganistancev poskušalo nezakonito čez mejo

23.3.2017 | 10:15

Obrežje - Na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrežje so policisti nekaj po 5. uri zjutraj izsledili in prijeli osem državljanov Afganistana, ki so se v neposredni bližini mejnega prehoda nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Včeraj 42 nujnih primerov

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj posredovali v 42 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 121 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih je nastala premoženjska škoda, posredovali so v 11-ih kršitvah javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in zaradi požarov, s področja kriminalitete pa obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin.

M. Ž.