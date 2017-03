Brezplačni prevozi za upokojence

23.3.2017 | 13:30

Foto: Zavod Sopotnik in Družinski inštitut Zaupanje

Sevnica - Od 1. aprila dalje bodo na območju občine Sevnica na voljo brezplačni prevozi za starejše, upokojence, ki jih v sodelovanju z Družinskim inštitutom Zaupanje, KŠTM Sevnica in Občino Sevnica omogoča Zavod Sopotniki. Cilj programa »Sopotniki« je pomagati starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje, z medgeneracijskim sodelovanjem pa želijo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma, so sporočili iz Družinskega inštituta Zaupanje.

Z nudenjem brezplačnih prevozov starostnikom omogočajo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino… »Tako lahko ne le samostojno in brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta preveč oddaljena in s tem nedosegljiva,« so poudarili.

Program v Sevnici uvajajo po zgledu uspešno delujočega programa, ki ga v občinah Divača, Sežana in Hrpelje-Kozina izvaja zavod Sopotniki v sodelovanju z Družinskim inštitutom Zaupanje. Dejavnost, ki jo opravljajo, skoraj v celoti temelji na prostovoljskem delu. Prostovoljni vozniki, različnih let in poklicev, svoje študijske in delovne obveznosti ter prosti čas razporejajo na način, da lahko z izmeničnimi dežurstvi zagotavljajo izvajanje storitve pet dni v tednu, od jutra pa vse dokler zadnji uporabnik ne pride na cilj. K sodelovanju vabijo mlade, študente, iskalce zaposlitve, mlajše upokojence - vse tiste, ki lahko organizirajo svoj čas tako, da lahko prispevajo k skupnemu dobremu v širši lokalni skupnosti in jim je vožnja ter delo s starejšimi v veselje.

Brezplačni prevozi bodo namenjeni starostnikom, ki stanujejo na področju občine Sevnica in se želijo na pot odpraviti znotraj občine, na oddaljenejše lokacije pa so mogoči v primeru, da je termin prost in da je upokojenec pripravljen poravnati predhodno dogovorjen osnovni strošek za gorivo.

»Vse vožnje je potrebno rezervirati vnaprej, kar lahko upokojenci od 3. aprila dalje storijo s telefonskim klicem na številko 031 33 81 87. Koordinatorju sporočijo svoje podatke, termin in lokacijo prevoza, povejo, če potrebujete spremstvo ali pomoč ter okvirno oceno časa trajanja opravka. Klice sprejemajo na Družinskem inštitutu Zaupanje od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro,« so v Družinskem inštitutu Zaupanje še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.