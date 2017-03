V treh urah nabrali za kar 14 vreč smeti

23.3.2017 | 10:35

Novo mesto - Začela se je sezona očiščevalnih akcij, eno prvih je včeraj že tradicionalno pripravila Komunala Novo mesto. »Nekako smo se že navadili poslušati, da opravljamo Sizifovo delo. Vendar si ne znamo in niti ne upamo predstavljati, kako bi naša zelena dolina izgledala brez takšnih čistilnih akcij. Danes smo dobili še en boj. V dobrih treh urah smo na Cikavi, ob cesti do bencinskega servisa OMW in v okolici pokopališča Srebrniče zbrali kar 14 vreč smeti,« so sporočili po uspeli akciji.

Udeležilo se jo je okoli 130 zaposlenih na Komunali in nekaj bližnjih sosedov, vabilo na akcijo, ki so jo poimenovali, Očistimo Cikavo, pa so naslovili na vse bližnje sosede Komunale in vsa podjetja na lokaciji Cikava.

M. Ž., Foto: Komunala Novo mesto

