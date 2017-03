Novi urad za integracijo migrantov bo vodila Mojca Špec Potočar

23.3.2017 | 12:10

Mojca Špec Potočar (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Vlada je na današnji seji sklenila, da bo novoustanovljeni Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov kot v. d. direktorice vodila Novomeščanka Mojca Špec Potočar. Njen mandat bo trajal do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku oziroma najdlje do 26. septembra, je po navedbah STA zapisano v sporočilu po seji vlade.

Špec Potočarjeva je univerzitetna diplomirana ekonomistka ter magistrica poslovodenja in organizacije. Trenutno je zaposlena v Razvojnem centru Novo mesto kot svetovalka za regionalni razvoj, pred tem pa je od leta 2007 do leta 2015 opravljala naloge direktorice omenjenega centra.

Svojo poklicno kariero je pričela v Dolenjski banki. Od 2004 do 2006 je bila vodja revizijske službe na Mestni občini Novo mesto. Med drugim je bila v. d. direktorice občinske uprave Mestne občine Novo mesto, v letih 2011 do 2014 pa je opravljala funkcijo nepoklicne podžupanje.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je vlada ustanovila v začetku marca. Skrbel naj bi za nastanitev migrantov, njihovo zdravstveno oskrbo ter vključevanje v izobraževanje in delo. Odlok o ustanovitvi urada določa, da direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog njenega generalnega sekretarja.

M. M.