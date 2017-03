Med 3.500 otroki v Planici tudi mladi z Dolenjske in iz Posavja

23.3.2017 | 15:00

Planica - Danes so v Planici svoje moči v kvalifikacijah merili najboljši smučarski skakalci sveta, ki so se zbrali na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih. V izteku letalnice bratov Gorišek jih je spodbujalo več kot 3.500 otrok s spremljevalci, ki jim je doživetje enega največjih športnih praznikov v Sloveniji že 37. leto zapored omogočila Zavarovalnica Triglav. V Planico so popeljali tudi 151 osnovnošolcev iz Posavja in 138 osnovnošolcev z Dolenjske, so sporočili iz zavarovalnice.

Dolina pod Poncami je že tradicionalno prizorišče zaključka tekmovalne sezone smučarskih skakalcev, ki jih do nedelje čakata dve posamični tekmi in sobotna ekipna preizkušnja. Skoraj pol stoletja skoke v Planici podpira Zavarovalnica Triglav, ki je tudi letos Zlati sponzor Planice 2017. Že več kot 30 let pa je četrtkov dan, ko potekajo kvalifikacije, namenjen otrokom iz vse Slovenije.

Kot je povedal lanski zmagovalec svetovnega pokala Peter Prevc planiška velikanka, slovenski navijači in domače vzdušje skokom v dolini pod Poncami dajejo poseben pečat: »Ko pod seboj zaslišiš čebelnjak domačih navijačev in pred njimi pristaneš, je občutek še toliko bolj poseben. Najbolj čustven dan je četrtek, ko Zavarovalnica Triglav v Planico pripelje veliko število otrok. Takrat uživaš, ko vidiš veliko razburjenih obrazov in veselja ob opazovanju poletov. Marsikateri izmed njih si Planice drugače ne bi mogli ogledati.«

