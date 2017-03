Podgora končno dobiva pločnik

23.3.2017 | 17:00

Krajani Podgore bodo po letih čakanja le prišli do bolj varne prometnice. (Foto: M. Ž.)

Podgora, Straža - Zgodba o prepotrebnem pločniku ter ureditvi dotrajane in preobremenjene občinske ceste skozi Podgoro v občini Straža ima že dolgo brado. A zdaj končno le postaja resničnost, skozi osrednji del naselja delavci podjetja TGH Črnomelj že postavljajo robnike za pločnik.

Kar obsežen projekt, skupaj gre za okoli 1700 metrov, so na občini razdelili v štiri faze in se najprej lotili tretje, s katero so zajeli večino prebivalcev naselja. Tako urejajo okoli 800 metrov pločnika z javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, v enem delu tudi telekomunikacijske vode, hkrati pa v duhu dobrega gospodarja polagajo tudi cevi za kanalizacijo, za katero so morali posebej pridobiti gradbeno dovoljenje. Cevi bodo v prihodnosti priključili na kanalizacijo v Dolnji Straži, ko bo ta zgrajena. Postavili bodo tudi obojestransko avtobusno postajališče in obdržali tudi staro postajališče pri odcepu za Novo Goro. V načrtu imajo tudi globinsko sanacijo in preplastitev te občinske ceste na delu, kjer gradijo pločnik, tako da bo celovito obnovljena.

V 1. fazi bodo nadaljevali pločnik od bivše Dolenje Straže proti Podgori v dolžini 150 metrov, kjer bo tudi avtobusno postajališče, v drugi fazi naprej do odcepa pri Pirhovih in v zadnji fazi od kmetije Drašler do odcepa za Pristavo.

