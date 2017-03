Gorela suha trava, podrast in mešani gozd

23.3.2017 | 18:30

Pri ulici Brod v Novem mestu so nekaj po petnajsti uri goreli suha trava, podrast in mešani gozd. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so pogasili požar na površini okoli treh hektarjev.

Malo pred pol šesto zjutraj pa je v Metnem vrhu v občini Sevnica v gozdu gorela podrast. Požar na površini enega hektarja so pogasili gasilci PGD Sevnica.

S helikopterjem v bolnišnico

Ob 10.29 je poletel helikopter z dežurno ekipo Helikopterske nujne medicinske pomoči in iz brežiške nujne medicinske pomoči prepeljal obolelo osebo v ljubljanski klinični center.

M. Ž.