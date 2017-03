V Novem mestu o humanitarni pomoči Romom

23.3.2017 | 19:30

Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na posvetu Humanitarne organizacije v pomoči romskim prebivalcem, ki ga je Zveza Romov za Dolenjsko v Novem mestu pripravila danes, so govorili o pomoči, ki jo humanitarne organizacije ponujajo dolenjskim in posavskim Romom. Ugotovili so, da je ta kakovostna, hkrati pa, da pri nekaterih romskih družinah in posameznikih pri tej prihaja do zlorab, je poročala STA.

Med udeleženci posveta, ki so se ga udeležile predvsem predstavnice območnih organizacij Rdečega križa, je bila tudi generalna sekretarka te humanitarne organizacije Renata Brunskole, ki je dejala, da bodo humanitarne organizacije, tako kot do zdaj, svoje delo opravljale s sodelovanjem centrov za socialno delo, občin, vrtcev, šol in zavodov za zaposlovanje.

Sicer te na osnovi odločb centrov za socialno delo razdeljujejo prehranske pakete, oblačila, obutev in higienske pripomočke, Rome pa obravnavajo enakopravno in enako kot preostale socialno ogrožene državljane. Brunskoletova je še sodelovanje humanitarnih organizacij z romsko skupnostjo označila za kakovostno in utečeno, navaja STA.

Podobno je menilo več drugih udeležencev posveta. Nekateri so pri tem opozorili na zlorabe, do katerih pri razdeljevanju humanitarne pomoči prihaja na romski strani.

Za te je glavnina sodelujočih okrivila druge probleme, ki pestijo romsko skupnost, kot so neizobraženost, otroško izostajanje v vrtcih in šolah, nezaposlenost, nevključenost v družbo in pasivnost. Ob koncu posveta so še pozvali k okrepljenemu ozaveščanju Romov.

Na to je opozoril tudi predsednik društva Zveza Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič, ki je poudaril, da je v romskim naseljih jugovzhodne Slovenije nekaj družin, ki zlorabljajo humanitarno pomoč Rdečega križa in Karitas. Te namreč pomoči niso potrebne, a jo, medtem ko nekateri pomoči potrebni Romi te ne dobijo, vseeno prejemajo, je pojasnil.

Da se to ne bi nadaljevalo, je dodal, so danes sklenili, da bi morali centre za socialno delo kadrovsko okrepiti. Zveza Romov za Dolenjsko je hkrati predlagala, da bi morali pri humanitarnih organizacijah, kot je Rdeči križ, preko programa javnih del ali kako drugače zaposlili tudi sodelavce romskega rodu, ki svoje rojake, njihov položaj in njihove težave najbolje poznajo.

Pri Zvezi Romov za Dolenjsko nasprotujejo vsaki zlorabi humanitarne pomoči, saj vedo, da je ta dragocena in da prihaja iz žepov ter zaradi dobrodelnosti preostalih sodržavljanov, je še povedal Miklič.