Helikopterska pomoč v Metliko; danes brez vode ali elektrike

24.3.2017 | 07:05

Včeraj ob 17.38 uri je helikopter Letalske policijske enote v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči poletel v Metliko in prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Dimniški požar

Ob 19.50 so v stanovanju v Bračičevi ulici v Kočevju gorele saje v dimniku. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in požar pogasili, odsvetovali kurjenje ter prezračili stanovanje.

Gorela podrast

Ob 11.00 je v naselju Mala Goričica, občina Ivančna Gorica, gorela podrast na površini 300 kvadratnih metrov in nekaj smrek. Požar so pogasili gasilci PGD Metnaj.

Gasilci odpirali vrata

Ob 14.07 so na Trgu izgnancev v Brežicah, gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in policistom omogočili vstop v stanovanje.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselij Zloganje, Goriška vas pri Škocjanu, Vinica pri Šmarjeti, Osrečje v občini Škocjan, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju zapora pitne vode danes predvidoma od 8.00 do 12.00 ure. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH 1978;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENJE, TP SELCE in TP KNEŽJA VAS;

- od 9.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA na izvodu ŠEVNICA DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS izvod Zidanice;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 12. in 13.30 uro na območju TP Slivje, Malo Mraševo, Dvor, Stari grad Bočje, Zavode, Savinek, Slivje Ribogojnica, med 8. in 13. uro na območju TP Videm SDK izvod Kolodvorska 4a in med 8.30 in 11. uro na območju TP Prušnja vas. Na območju nadzorništva Brežice med 11. in 14. uro na območju TP Veliki Obrež ter med 8. in 10. uro na območju transformatorske postajeŽejno izvod Žejno levo med 8. in 10. uro.

M. K.