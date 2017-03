Z bučmanom ne bo v šoli nihče žejen

24.3.2017 | 08:45

Radovica - V Osnovni šoli Bistra buča v Radovici pri Metliki so si, ko so jo septembra 2014 odprli, zadali načrt, da se bo vsako leto v njej zgodilo nekaj novega. In tako je včeraj učitelj in šolski upravitelj v Bistri buči Jože Matekovič skupaj s Tonijem Gašperičem in Tonetom Vinopivcem-Dolcem predstavil letošnje novosti.

Letos so v šoli, ki domuje v 250 let stari hiši, v kateri poteka pouk, kot je bil v navadi leta 1957, za »učence« priskrbeli tablice, na katere pišejo, oblikovali logotip šole in štampiljko, s katero žigosajo potne liste Svobodnega belokranjskega ozemlja (SBO). Največja novost pa je šolsko protokolarno vino, imenovano bučman, ki ga je pridelal Dolc iz Drašičev. Gre za vino belokranjec PTP, ki je dobilo ime po ne preveč bistrem učencu. Obiskovalcem šole pa bo na voljo v nakup kot spominek. A tudi za gašenje žeje, saj je na voljo v steklenicah različnih velikosti. Najmanjša, ki drži 0,187 litra, je prav priročna za vsak žep.

Toni Gašperič pa je predstavil SBO, vse ustanove in druge pritikline, ki jih ima ta država v državi. Kmalu naj bi začel pri Pečariču v Drašičih delovati tudi Univerzalni klinični center s kliniko za navajanje na olje, v Semiču pa bodo pri Simoničevih, ki pridelujejo penino, odprli ministrstvo za penjenje.

Za dobro razpoloženje je v Radovici zaigrala Joškova banda iz štajerskih Globoč pri Vojniku.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

