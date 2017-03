Zlate niti tkejo v Krki in Komunali Brežice

24.3.2017 | 11:45

Krkaši so se priznanja za najboljšega zaposlovalca razveselili že četrtič. (Vir fotografije: Krka)

Direktorju Komunale Brežice Aleksandru Zupančiču je že dan po prejemu priznanja čestital tudi brežiški župan Ivan Molan. (Vir fotografije: Občina Brežice)

Novo mesto, Brežice - Najboljši zaposlovalec lanskega leta po izboru medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit je med velikimi podjetji spet novomeška Krka, med srednje velikimi podjetji pa Komunala Brežice.

Kot so povedali na včerajšnji podelitvi priznanja v Ljubljani, je Krka med vodilnimi slovenskimi podjetji tudi pri razvoju kadrov. Zaposlenim zagotavlja spodbudno okolje za rast in razvoj, sistematično meri kakovost odnosov in se nanje odziva z akcijskim načrti. Ocene samostojnosti pri delu, inovativnosti in osebnega razvoja so v Krki med finalist v skupini velikih podjetij najvišje.

Že četrta zmaga Krke

Krka je v izboru Zlata nit, ki je tokrat potekal desetič, sodelovala osemkrat, pri čemer se je vsakokrat uvrstila med finaliste, zmagala pa je štirikrat, in sicer v letih 2007, 2012, 2014 in letos. Leta 2011 je prejela še posebno priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca. Kot pravijo v Krki, Zlato nit razumejo kot priložnost, da njihovi zaposleni neobremenjeno povedo, kako čutijo Krkino delovanje in medsebojne odnose. Med njihovimi ključnimi cilji je biti podjetje ustvarjalno mislečih sodelavcev, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu in dobrih medsebojnih odnosih.

Za javno podjetje neobičajno fleksibilni

V kategoriji srednje velikih podjetij, so se priznanja razveselili v javnem podjetju Komunala Brežice. Kot je zapisano v obrazložitvi, gre za »fleksibilno in odprto podjetje, kar v javnem sektorju ni običajna praksa. Če so še pred tremi leti delovali silosno in ne kot celota, so danes kolektiv, v katerem se zaposleni čutijo povezane in delo temelji na sodelovanju.« Izstopajoče ocene zaposlenih pričajo o dobrem vzdušju v podjetju in potrjujejo navedbe vodstva o svobodi in sproščenosti v odnosih. Uveden imajo mentorski sistem, uspešno so izpeljali proces opolnomočenja sodelavcev.

Sodelovalo 87 podjetij

Za sodelovanje v medijskem raziskovalnem projektu Zlata nit 2016, ki ga vodi družba Dnevnik, podpirajo pa ga ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ljubljanska ekonomska fakulteta in združenje Manager, se je letos odločilo 87 podjetij. Od tega saj se je za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo odločilo deset velikih podjetij, sicer pa 42 malih in 35 srednjih.

V kategoriji malih podjetij je priznanje dobilo Lotrič Meroslovje, priznanje za najboljšo Zlato prakso 2016 pa je bilo podeljeno družbi Lek za projekt »Vrnitev možganov v Slovenijo: Bio karierni zajtrk«.

Drugih finalistov, z izjemo že omenjenih Krke in Komunale Brežice, z našega območja ni bilo.

B. Blaić