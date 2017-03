Sijaj, sijaj sončece

24.3.2017

Brežice - Na lepo pomladno sredo, 22. marca, je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Brežice v sodelovanju z Osnovno šolo Brežice organiziral tokratno območno revijo otroških pevskih zborov iz Občine Brežice. V praznično, s pomladnimi motivi okrašeno avlo Ekonomske in trgovske šole Brežice je nežno ubrano otroško petje privabilo množico poslušalcev, ki so uživali in ploskali svojim mladim pevcem. Revijo je strokovno spremljala Katja Gruber, ki je po zaključku vsakemu zborovodji podala tudi svojo pohvalo in mnenje.

Nastopilo je devet različnih zborčkov iz osnovnih šol Brežice, Velika Dolina, Globoko, Pišece, Artiče, Dobova, Kapele, Cerklje ob Krki in Bizeljsko. Vsak zborček je zapel po tri pesmice, polne otroške razigranosti in ritmičnih ter animacijskih vložkov. Kot zborovodje so se predstavili Mileva Kralj Buzeti, Tatjana Špan, Maja Sakelšek, Dejan Jerončič, Ela Verstovšek Tanšek, Mateja Rožman in Vilko Urek.

Vodja JSKD OI Brežice Simona Rožma Strnad je vsakemu od njih čestitala in jim poklonila cvetje. Zahvalo in cvetje je dobil tudi ravnatelj ETrŠ Brežice Martin Šoško, kot predstavnik delavcev, ki so ponovno nesebično pomagali pri pripravi čudovitega dogodka.

Ob zaključku so vsi otroci ponovno prišli na oder in kot združeni pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Mileve Kralj Buzeti glasno zapeli Kekčevo pesem in odprli vrata veselju v novo pomlad.

Tekst in foto: Metka Galič

