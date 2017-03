Staršem grozil, da jih bo ubil

24.3.2017 | 14:15

Novo mesto - Sinoči okoli 21. ure so policisti prejeli klic na pomoč zaradi nasilja v družini. Takoj so odšli na kraj in zaščitili žrtve. Pijan 29-letni moški žalil starše in jim grozil, da ju bo ubil. Policisti so mu izrekli prepoved približevanja staršema in o izrečenem ukrepu obvestili preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlom v hišo in požar



V kraju Brod v Podbočju je v noči na 23. marec nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel okoli 1100 evrov.

Včeraj okoli 15. ure so bili novomeški policisti obveščeni o travniškem požaru pri naselju Brod v Novem mestu. Požar so novomeški gasilci omejili in pogasili. Gorelo je na okoli treh hektarih travnika, požar pa se je razširil tudi na gozd, kjer je bilo obžganih okoli 20 smrek. Prve ugotovitve kažejo, da naj bi nekdo kuril podrast in ogenj pustil brez nadzora.

Zasegli so mu avto

Med kontrolo prometa na območju Dolenjskih Toplic so policisti 23. marca dopoldne ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Ugotovili so, da 46-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. Vozilo so zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Poskus izmika mejni kontroli na mejnem prehodu

Policisti Postaje mejne policije Dobova so v noči na 24. marec med opravljanjem mejne kontrole tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Hrvaške, v tovornih vagonih z žitom našli šest tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Dva državljana Maroka, dva državljana Alžirije, državljana Tunizije in državljana Iraka so predali hrvaškim varnostnim organom.

Zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v noči na 24. marec na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila, državljan Švedske. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila Volvo V70. Pri preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da gre za ukradeno vozilo, avtomobil je bil avgusta 2016 ukraden na Norveškem. Volvo V70 so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

