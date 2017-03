Kdo sem in kakšen človek želim postati

24.3.2017 | 19:00

Predsednik ZPM Krško Vinko Hostar je bil očitno zadovoljen s parlamentarno razpravo. (Foto: T. Ž.)

Duh parlamentarizma zbližuje generacije. (Foto: T. Ž.)

Sevnica - Na sevniškem gradu je danes dopoldne potekalo zasedanje občinskega šolskega parlamenta občin Sevnica in Radeče.

Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in ravnatelji z vseh osnovnih šol sevniške občine: Ane Gale Sevnica, Blanca, Boštanj, Krmelj, Milana Majcna Šentjanž, Sava Kladnika Sevnica, Tržišče ter osnovne šole Marjana Nemca Radeče.

Zbrane so pozdravili predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar, župana občin Sevnica in Radeče Srečko Ocvirk in Tomaž Režun ter Mirjana Jelančič, ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica; ta šola organizirala parlament in prispevala tudi uvodni dramsko-glasbeni kulturni program.

»Poglobljene razprave so učenci in učenke nato izvedli v treh skupinah, na tri tematike: o prihodnosti in nadaljnji življenjski poti ter moči sooblikovanja sveta in družbe, o trajnostnem razvoju okolja na lokalni in globalni ravni ter na temo oziroma vprašanje, kdo sem in kakšen človek želim postati. V zaključku so vsi sodelujoči izbrali dva predstavnika, ki se bosta v maju udeležila nacionalnega otroškega parlamenta. To bosta Lara Županc iz OŠ Blanca in Val Vidmar iz OŠ Krmelj,« je še sporočila Tanja Žibert.

M. L., foto: T. Ž.

