Pri varjenju zagorelo v garaži

25.3.2017 | 07:10

Sinoči ob 22.10 uri je na Trdinovi poti v Metliki v garaži stanovanjskega objekta pri varjenju zagorel lesen delovni pult. Požar so pričeli gasiti domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Metlika. Gasilci so iz objekta iznesli ožgan delovni pult, pregledali okolico in očistili prostor.

Spet množica travniških požarov

Ob 11.32 je v ulici Pot na Veselico, občina Metlika, gorela suha trava, grmičevje in drevesa. Gasilci PGD Metlika so požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 14.33 je v naselju Hočevje, občina Dobrepolje, gorelo v naravnem okolju. Požar, ki je zajel približno en hektar travniške površine, so pogasili gasilci PGD Hočevje.

Ob 15.07 je v Zloganju, občina Škocjan, gorela podrast, grmičevje, del gozda in skladovnica drv. Požar na površini okoli pol hektarja so pogasili gasilci PGD Škocjan, Zagrad, Dole in Bučka.

Ob 15.52 je na zahodni strani Kočevskega jezera, občina Kočevje, gorela trava in podrast. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili požar na površini šest tisoč kvadratnih metrov.

Ob 18.33 so v Dobruški vasi v občini Škocjan na divjem odlagališču gorele smeti, suha trava in veje. Gasilci PGD Dobrava so požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 19.12 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 19.42 so v bližini Zobčeve ulice v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence pogasili požar suhe trave in podrasti na površini okoli 50 kvadratnih metrov.

Ob 22.22 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 800 kvadratnih metrov.

Sicer je požiganje v naravnem okolju še vedno prepovedano.

Zaklenil je ključe

Ob 18.56 si je na Kolodvorski ulici v Krškem, občan zaklenil ključe v osebnem avtomobilu. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom vrata odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Dana Mirna 2 in Dana 3 danes med 8.00 in 12.00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško šola - TSŠ, med 8. in 8.05 uro ter med 13.55 in 14. uro, na območju TP Valvazorjeva Krško med 8. in 14. uro.

M. K.