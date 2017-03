Zemlja bo nocoj za eno uro že desetič ugasnila luči

25.3.2017 | 09:20

Ljubljana, Krško - Nocoj se v okviru Ure za Zemljo od 20.30 do 21.30 v več kot 100 državah sveta obeta ugašanje luči. Svetovni sklad za naravo (WWF) s projektom, ki letos poteka desetič, poziva posameznike, podjetja, vlade in skupnosti, da za eno uro ugasnejo luči. V temo bodo ovite številne največje svetovne znamenitosti, pobudi pa se pridružuje tudi Slovenija.

Gre za pobudo, v okviru katere mesta, podjetja in posamezniki v znamenje boja proti podnebnim spremembam za eno uro ugasnejo luči. Uro za Zemljo obeležujemo vsako leto zadnjo soboto v marcu, letos torej 25. marca, vsak kraj pa luči ugasne ob 20.30 po lokalnem času.

"Akcija je v desetih letih prerasla v največje gibanje za varstvo okolja in podpora tistim, ki se že soočajo s posledicami podnebnih sprememb," je dejal izvršni direktor Earth Hour Global Siddarth Das.

V tem tednu je presenetila novica, da so sateliti izmerili najmanjši spomladanski minimum arktičnega morskega ledu v 38 letih merjenja, nedavna študija pa je ugotovila, da smo za 50 do 70 odstotkov izginjanja arktičnega ledu odgovorni ljudje.

"Zato moramo ljudje tudi ukrepati za omejitev izginjanja ledu in sprejeti ukrepe za transformacijo naših energetskih, prometnih in kmetijskih sistemov," je dejal direktor WWF Adria Martin Šolar. "Če morski led izgine, bo to vplivalo na življenje in preživetje milijard ljudi ter povzročilo neizmerno škodo številnim ekosistemom. Narava nas vztrajno opozarja, da moramo pospešiti korak. Potrebno je začeti hitreje izvajati dogovorjene aktivnosti iz Pariškega sporazuma, tudi v Sloveniji," je še dodal.

Svetovni sklad za naravo poziva vsa mesta, da se vključijo v akcijo in da zvečer izključijo javno in dekorativno razsvetljavo, ki osvetljuje glavne znamenitosti mesta ali mestne trge. Slovenija se je projektu pridružila leta 2009, ko so v tej pobudo sodelovala tri mesta, lani pa že 27 občin in mest.

Globalna akcija Ura za Zemljo, v svetu znana kot Earth Hour, se bo letos obeležila na vseh šestih celinah. Sklad je prepričan, da bo letos sodelovalo še več držav kot lani, ko jih je bilo 178. V desetih letih je akcija povezala na stotine milijonov ljudi iz več kot 170 držav z vseh celin in s tem postala največja globalna prostovoljna akcija v zgodovini.

Od leta 2007 je Earth Hour mobiliziral številna podjetja, organizacije, vlade in milijone posameznikov v več kot 7000 mestih. Sklad za naravo od začetka izvajanja te akcije spodbuja posameznike, da delujejo na področju podnebnih sprememb.

"Ena ura, ki jo preživimo v temi, naj služi kot opomin, da moramo zagotoviti trajnostno prihodnost našega planeta," še poudarjajo v svetovnem skladu za naravo. Eifflovem stolpu, rimskemu Koloseju in londonskemu Big Benu se bodo zvečer pridružile tudi največje slovenske znamenitosti.

Ura za Zemljo med drugim tudi v Krškem

Akciji se bodo danes med 20. 30 in 21. 30 uro pridružili v Krškem in ugasnili del javne razsvetljave v starem mestnem jedru Krškega, vse od policije do Hočevarjevega trga.

M. K.