Največja naložba letos bo cesta

25.3.2017 | 17:40

Anton Gajšek, za njim pa artiška osnovna šola, ki bo v prihodnjih letih deležna temeljite obnove. (Foto: B. B.)

Artiče - Takoj po prvomajskih praznikih bo stekla dolgo pričakovana obnova državne ceste, ki vodi iz Spodnje Pohance skozi Trebež proti Artičam. Država bo obnovila približno 750 metrov dolg odsek ceste, občina Brežice pa bo ob njej na svoj strošek zgradila še pločnik.

»To bo velika pridobitev za vse krajane, posebno za otroke s Trebeža, ki cesto uporabljajo za pot v šolo,« pravi predsednik krajevne skupnosti Artiče Anton Gajšek. Dela bo izvedlo podjetje HPG Brežice, v sklopu obnove pa bo obnovljen tudi mostiček čez potok Volčjak.

Obnova te ceste bo največja naložba v KS Artiče letos, pravi Gajšek in med pomembnejšimi nalogami za letos omeni izdelavo projektne dokumentacije za nov vrtec in obnovo šole, ki jo bodo letos pripravili na občini Brežice. Zemljišče je že kupljeno, in če bo šlo vse po načrtih, predvsem glede financ, bi bil lahko nov vrtec dokončan v letu 2019, medtem ko je zaključek prenove šole za zdaj predviden v letu 2021.

Letos bi radi s pomočjo občine nadaljevali tudi obnovo artiškega pokopališča. Za nalogo so si zadali tudi ureditev ene od javnih poti v krajevni skupnosti, in sicer dobrih 250 metrov dolgega odseka pri Glogovem Brodu.

B. B.