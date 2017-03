Ogenj zajel tudi dva rastlinjaka

25.3.2017 | 18:45

Med Metliko in Križevsko vasjo je malo po 13. uri gorela suha trava in podrast. Ogenj je zajel tudi dva kmetijska rastlinjaka, velikosti 800 kvadratnih metrov. Požar na površini štirih hektarjev travniških površin in zaraščajočih košenic in obeh rastlinjakih so pogasili gasilci PGD Metlika in Križevska vas. Vzrok požara bodo raziskali policisti Policijske postaje Metlika.

Obilo požarov v naravi

Pri naselju Stranje pri Velikem Gabru je okoli 11. ure gorela trava ob železniški progi. Gasilci PGD Veliki Gaber so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

V Metliki ob cesti za Križevsko vas je ob 14. uri gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Metlika in Križevska vas so pogasili ogenj na približno dvajset kvadratnih metrih suhe trave in podrasti.

Slabe pol ure kasneje je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorelo grmovje in smeti. Požar na površini približno treh hektarjev so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. O požaru so bili obveščeni policisti Policijske postaje Novo mesto. Posebne škode ni.

Gorele pnevmatike

Na divjem odlagališču odpadkov na Mirnopeški cesti v Novem mestu so nekaj po 17. uri gorele odvržene pnevmatike. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. O dogodku so bili obveščeni policisti PP Novo mesto.

V nesreči poškodovan motorist

Pod Gumberkom v občini Novo mesto se je malo pred poldnevom zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika motornega kolesa in osebnega vozila. Voznik motornega kolesa se je poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Poklicni gasilci GRC Novo mesto so iz reke Krke potegnili motorno kolo, ki je ob nesreči padlo v reko.

M. Ž.