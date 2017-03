Krka boljša od Hopsov

25.3.2017 | 20:15

Matic Rebec je bil najkoristnejši igralec današnje tekme. (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v ligi Nova KBM za prvaka danes zabeležili drugo zmago, Hopse s Polzele so premagali s 76:64. Krka je bila boljša večino tekme in je zasluženo prišla do drugega para točk. To je njena deseta zaporedna zmaga v domačem prvenstvu v dvorani Leona Štuklja, edini poraz v tej sezoni je doživela pred petimi meseci proti Sixt Primorski.

Domači trener Simon Petrov je imel dovolj razpoloženih igralcev, da je lahko nadzoroval potek dogodkov na parketu. Krka je dobila prve tri četrtine in imela pred zadnjimi desetimi minutami trinajst točk naskoka. Vseeno zadnja četrtina ni bila sprehod do zmage. Gostje so se v 36. minuti približali na 66:60, a ne za dolgo, saj sta dva prosta meta Žige Dimca (8 skokov) ter trojka Matica Rebca (met za 3 točke 3:7) rešili vprašanje zmagovalca.

Rebec je bil najkoristnejši igralec tekme - 16 točk (met iz igre 5:9), 8 podaj, 6 skokov, indeks 23, šestnajst točk je za domače dosegel tudi Sandi Čebular.

Liga Nova KBM za prvaka se bo nadaljevala že v sredo, 29. marca – Krka bo gostovala pri Zlatorogu.

Krka - Hopsi Polzela 76:64 (22:19, 43:34, 62:49)

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 300, sodniki: Krejić (Kranj), Špendl (Maribor), Španič (Postojna).

* Krka: Rebec 16 (3:5), Kastrati 2, Rojc 4 (2:2), Kužnik 5 (2:2), Dimec 8 (4:6), Čebular 16 (2:2), Ritlop 10 (2:2), Elliott 6, Luković 9 (2:2).

* Hopsi Polzela: Držić 8 (2:3), Bukovič 11 (5:6), Ćup 13 (5:6), Hodžić 8 (1:2), Kosič 10 (1:2), Vasilić 6, Čebašek 8.

* Prosti meti: Krka 17:21, Hopsi Polzela 14:19.

* Met za tri točke: Krka 9:29 (Rebec 3, Ritlop 2, Čebular, 2, Kužnik, Luković), Hopsi Polzela 4:23 (Bukovič 2, Hodžić, Kosič).

* Osebne napake: Krka 24, Hopsi Polzela 27.

* Pet osebnih: Kastrati (34.), Čebašek (35.), Vasilić (39.), Čebular (40.).

M. Ž.