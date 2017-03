Zagorelo ločje in tudi stanovanje

26.3.2017 | 08:15

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Ne le zaradi suše in neprevidnega požiganja suhe trave ampak tudi iz kakšnih drugi razlogov je včeraj večkrat zagorelo. Včeraj ob 19. uri je med naseljem Račje selo in Blato, občina Trebnje, zagorelo suho ločje. Gasilci PGD Trebnje so pogasili požar na površini okoli 700 kvadratnih metrov.

Ob 22. uri je v Brezju, občina Novo mesto, gorelo v sobi stanovanjske hiše. Še pred prihodom gasilcev so ogenj pogasili domači. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so ohladili stene v sobi in s termovizijsko kamero pregledali objekt.

Včeraj malo po polnoči se je na avtocesti Novo mesto—Ljubljana, pri naselju Hmeljčič, občina Mirna Peč, kadilo izpod motorja kombiniranega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje nevarnih snovi iz vozila. Do požara ni prišlo.

OPOZORILO

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. V zadnjih dneh je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje predvsem na območju osrednje Slovenije. Takšno stanje pričakujemo do prvih obilnejših padavin.

Zaradi trenutnih razmer svetujemo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar. Obenem še opozarjamo, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano.