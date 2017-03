Tokrat je uspelo le Trebanjcem

Novo mesto - Rokometni prvoligaši so v skupini za prvaka odigrali drugi, v skupini za obstanek pa tretji krog drugega dela prvenstva. Izmed dolenjskih moštev so tokrat zmagali le Trebanjci, ki so že v petek doma visoko s 30:17 premagali zadnjeuvrščeno Izolo.

Poraza Krke proti Gorenju, ki so mu bili vse do 40. minute Novomeščani povsem enakovredni, in Ribnice, ko jo drevi čaka tekma v Berlinu s prvouvrščenim moštvom skupine A pokala Evropske rokometne zveze, proti Celju Pivovarni Laško sta bila pričakovana.

Napeto je bilo le v Dobovi, kjer so domačini v dvoboju z v skupini za obstanek vodilnimi Mariborčani ob polčasu celo vodili za dva zadetka, a je gostom v končnici uspelo uiti za tri zadetke prednosti in tekma je bila odločena.

Tekmo v Novem mestu so bolje začeli Krkini rokometaši, ki so vodili vse do enajste točke, a so Velenjčani končnico prvega polčasa odigrali bolje in odšli na odmor s kar štirimi zadetki prednosti, a se Novomeščani še niso predali. V 37. minuti so se z zadetkom Grege Okleščna vrnili v igro in zaostajali le še za dva zadetka, potem pa so gostje prestavili v višjo predstavo in tekma, ki jo je zaznamovala tudi poškodba kolena Vida Levca, je bila hitro odločena.

Skupina za prvaka, 2. krog:

Krka : Gorenje Velenje 23:35 (11:15)

Krka: Nunčič, L. Rašo 6, Jurečič 3, Lavrič 1, Malenšek, Didovič, Okleščen 4, Pršina 1, Tomić, Jakše 1, Udovč, D. Rašo, Brajer, Bezgovšek 1, Matko, Klobčar 6 (5).

Gorenje Velenje: Baznik, Cehte 1, Medved 4, Haseljić 1, Ovniček 2, Levc 1, Stojnić 2, Toskić 1, Mitrović 2, Potočnik 3, Ferlin 2, Golčar 3, Gams 4, Zaponšek, Nosan, Brumen 9 (5).

Celje Pivovarna Laško : Riko Ribnica 35:27 (19:12)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 3, Babarskas 1, Janc 4, Razgor 1, Sukoležnik 1, Marguč 3 (2), Grošelj 1, Poteko 1, Zarabec 5, Kodrin, Mačkovšek 2, Mlakar 4, Žvižej 8, Bećiri 1.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Fink 1, Grebenc 2, Knavs 1, Henigman 7, Skušek 1, Pucelj 1, Pahulje, Nosan 5 (1), Kovačič 4, Kljun, Setnikar 3 (2), Kulenović 2, Košmrlj.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 42, 2. Gorenje Velenje 42, 3. Koper 2013 40, 4. Riko Ribnica 36, 5. Urbanscape Loka 31, 6. Krka 28.

Skupina za obstanek, 3. krog:

Trimo Trebnje : Istrabenz plini Izola 30:17 (16:10)

Dobova : Maribor Branik 29:34 (16:14)

Lestvica: 1. Maribor Branik 28, 2. Trimo Trebnje 29, 3. Jeruzalem Ormož 29, 4. Dobova 25, 5. Slovenj Gradec 2011 17, 6. Dol TKI Hrastnik 15, 7. Drava Ptuj 10, 8. Istrabenz plini Izola 0.

