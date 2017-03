Za konec niz proti ACH, Žužemberk ostaja drugoligaš

26.3.2017 | 11:15

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Odbojkarji Krke so sezono zaključili z izjemno predstavo na drugi tekmi četrtfinala končnice državnega prvenstva proti ljubljanskemu ACH, na kateri so bili v vseh štirih nizih z izredno bojevito igro v polju in izvrstnim blokom povsem dostojen tekmec evroligašem iz Ljubljane, v napadu pa so se izkazali tudi mlada Sergej Drobnič in devetnajstletni dvometraš Ivan Vrhovšek ter Valentin Turk. Nagrada za izvrstno igro je bil dobljeni tretji niz.

Novomeščani so favoriziranim Ljubljančanom zapretili že v prvem nizu, ko so držali korak z gosti vse do 17. točke, po kateri so jim Ljubljančani ušli na 21:17, a niza s tem še ni bilo konec, saj so se Krkini odbojkarji s tremi zaporednimi točkami znova povsem približali, a več jim ni uspelo. Še najbolj prepričljivi so bili Ljubljančani v drugem nizu, ki so ga dobili s 25:19.

V tretjem nizu Ljubljančanom ni uspelo niti enkrat povesti, v končnico pa so Novomeščani prišli s štirimi točkami prednosti. ACH je zaostanek sicer zmanjšal na eno točko, a sta tudi tokrat zelo solidna Gregor Erpič in Martin Kosmina s točkama na koncu Krki le zagotovila zmago v nizu.

Tudi v četrtem nizu so Novomeščani nadaljevali izjemno bojevito, pri 15. točki izenačili, a jim je v zaključku zmanjkalo moči, da bi morda izsili še peti niz.

Odbojkarji Krke so tako osvojili končno osmo mesto, kar je glede na prikazano v jesenskem delu prvenstva, ko so bili po prvih devetih krogih celo na tretjem mestu, manj od pričakovanega. Bolje kot v prvenstvu jim je uspela sezona v pokalnem tekmovanju, kjer so se prebili med najboljše štiri in v polfinalu po dobri igri izgubili z ACH.

Je pa razveseljiva novica prišla iz Žužemberka, kjer so domačini s 3:0 (25:17,25:21,25:10) premagali četrtouvrščeno Žirovnico in si tako dva kroga pred koncem že zagotovili obstanek v drugi ligi, kjer trenutno zasedajo deveto mesto.

Krka : ACH Volley 1:3 (-22, -19, 23, -21)

Krka: Brulec, Ožbalt, G. Erpič 9, Vrhovšek 7, Kosmina 8, U. Erpič, Stošić 2, Drobnič 19, Pucelj 2, Bregar 5, Renko, Turk 12.

ACH Volley: Flajs 10, Kozamernik 17, Kovačič, Purič 8, Satler, Pleško, Jurić, Kumer, Štern 16, Pokeršnik 13, Buculjević 2, Armenakis.

I. V.

Galerija