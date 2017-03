72 let po požigu Adlešičev

26.3.2017 | 12:15

Adlešiči - V Adlešičih se vsako leto spomnijo 22. marca 1945, ko je bila požgana njihova vas. Ta datum so izbrali tudi za svoj krajevni praznik, ki so ga včeraj združili še s praznovanjem dneva žena in materinskega dne.

Predsednik KS Peter Veselič in črnomaljski podžupan Štefan Misja sta na slovesnosti v adlešiškem domu krajanov naštela naložbe v KS v lanskem in letošnjem letu, predsednik adlešiške krajevne organizacije Združenja borcev za ohranjanje vrednot NOV Rudi Hotujec pa je spomnil predvsem na vojne grozote.

V nabito polni dvorani, kjer so pripravili tudi razstavo ročnih del, so v kulturnem programu nastopili člani KUD Božo Račič Adlešiči in učenci adlešiške podružnične šole, kot gostje pa folkloristi iz Šentruperta v Savinjski dolini.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija