Pogovor z uspešnimi belokranjskimi ženskami

26.3.2017 | 13:30

Metlika - Sinoči je ob dnevu žena in materinskem dnevu Kmetijska zadruga Metlika pripravila pogovorno-kulturni večer. Beseda je v pogovoru, ki ga je vodila Verica Marušič, tekla o belokranjski ženski, ženi in materi. Gostje večera so bile uspešne belokranjske ženske Marija Škof, Renata Brunskole, Biserka Magovac Čokeša, Violeta Tomič in Kristina Steiner, ki so povedale, kako združujejo družino, materinstvo, kariero in svoj prosti čas in kako jim je uspelo v življenju. Glasbeni gost je bil Andraž Hribar.

Kot je dejal direktor Kmetijske zadruge Metlika Jože Cajnar, je bil poglavitni namen prireditve posredovanje sporočila, da pravice žensk niso samoumevne in da se je potrebno boriti zanje. A gostje so zatrdile, da so ženske močne, samostojne, neomajne, neodvisne in inteligentne.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

