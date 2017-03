15 let čateškega vinogradniškega zbora

26.3.2017 | 19:30

Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež je včeraj praznoval 15-letnico svojega delovanja. (Foto: J. S.)

Moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert

Moški pevski zbor Vidovo s Šentvida pri Stični

Čatež - Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež je sinoči pripravil koncert ob 15-letnici delovanja. V kulturnem domu na Čatežu sta se jim ob praznovanju pridružila še Moški pevski zbor vinogradnikov Šentrupert in Moški pevski zbor Vidovo s Šentvida pri Stični, pevski večer pa sta povezovali Nika Benedičič in Ina Meserko.

Člani takratnega Vinogradniškega pevskega zbora so se pred 15 leti na svoji prvi pevski vaji zbrali prav 25. marca. Sprva so delovali pod okriljem Vinogradniško-turističnega društva Čatež, leta 2006 pa so se registrirali kot KUD Moški pevski zbor vinogradnikov Čatež in pod tem imenom delujejo še danes. Od svojih začetkov pred 15 leti je zbor pomembno napredoval, člani pa radi zapojejo različne pesmi, ker so vinogradniški zbor, še vedno najraje pesmi o vinu. Na začetku so največ peli ljudske pesmi, zadnja leta pa svoj repertoar bogatijo tudi z zahtevnejšimi umetnimi pesmimi.

V 15 letih se je v zboru zvrstilo več kot 50 pevcev, ki jih druži ljubezen do vina in večglasnega moškega petja, najbolj vztrajni v njem prepevajo še danes. Zbor trenutno sestavljajo Jože Golob, Stane Ceglar, Andrej Verbič, Dušan Sajovic, Boštjan Štrus, Jurij Bizjak, Boris Sadar, Kristjan Zupančič, Alojz Peček in Franc – Brane Kastelic. Tretje leto ga vodi dirigent Gorazd Kermc, pred njim pa so zbor usmerjali Majda Golob, Marta Steklasa, Jožica Stanič, Lado Stopar in Barbara Leban. Pred dvema mesecema je sicer vlogo predsednika zbora prevzel Kristjan Zupančič.

Čateški zbor sodeluje na različnih prireditvah, ki jih pripravljajo domača društva, člani se radi odzovejo tudi na druga povabila, sicer pa se zbor redno udeležuje revij pevskih zborov, ob tem bodo letos že tretjič zapovrstjo v sklopu 45. Tedna cvička organizirali tudi Srečanje pevskih skupin vinogradnikov Dolenjske in Posavja pod pokroviteljstvom Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, vinogradniških društev Čatež, Lisec in Trebnje ter občine Trebnje.

J. S.

