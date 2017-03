Marca in aprila bodo letali nad našimi kraji

26.3.2017 | 18:30

Pilatus PC-9M Hudournik (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Piloti 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske, ki ima sedež na letališču v Cerkljah ob Krki, bodo za potrebe enomesečnega tečaja usmerjevalcev združenih ognjev, ki v organizaciji Šole za usmerjevalce združenih ognjev Slovenske vojske poteka med 13. marcem in 14. aprilom, na širšem območju Slovenije leteli z letali PC-9M Hudournik na višinah 200 do 3.000 metrov. Večino poletov bo nad Dolenjsko in Posavjem, so v petek zapisali na spletni strani Slovenske vojske, kjer so objavili tudi podrobnejši terminski načrt letenja nad določenimi območji. Na navedenih območjih bodo leteli predvidoma med 10. in 15. uro:

– v ponedeljek, 27. marca, na območju osrednjega vadišča SV Poček,

– v torek, 28. marca, na območju Mokronoga pri Trebnjem in osrednjega vadišča SV Poček,

– v sredo, 29. marca, na območju Šentjanža pri Sevnici in osrednjega vadišča SV Poček,

– v četrtek, 30. marca, na območju Cerovega Loga med 19.00 in 20.30,

– v torek, 4., in sredo, 5. aprila, na območju osrednjega vadišča SV Poček ob podpori letal in artilerije,

– v ponedeljek, 10. aprila, na območju Pišec in osrednjega vadišča SV Poček,

– v torek, 11. aprila, na območju Gotenice in osrednjega vadišča SV Poček,

– v sredo, 12. aprila, na območju Soriške planine in osrednjega vadišča SV Poček,

– v četrtek, 13. aprila, na območju Glažute pri Ribnici.

Načrtovano letenje bo dnevno potekalo z intenzivnostjo do dveh letal. Pri usposabljanju se upoštevajo zakonska določila in ostali predpisi, ki urejajo letenje na nizkih višinah z zrakoplovi Slovenske vojske. Med izvajanjem aktivnosti se bodo piloti v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji.

Usmerjevalci združenega ognja bodo usposabljanje na javnih površinah zunaj vadišč Slovenske vojske izvajali brez uporabe orožja, streliva ali drugih vadbenih sredstev.

Kdo je usmerjevalec združenih ognjev (angl. Joint Terminal Attack Controller)? Glavna naloga usmerjevalca združenih ognjev je svetovanje poveljniku na terenu o uporabi zračne in druge ognjene podpore (ladijske, minometne, artilerijske). Poveljniku svetuje o njeni pravilni uporabi in ob delovanju nadzoruje izvedbo, so še zapisali na spletni strani Slovenske vojske.

