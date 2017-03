Cesta bo skoraj mesec dni popolnoma zaprta

27.3.2017 | 06:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Svetovanje in projektiranje Boštjan Kosec s.p. obvešča, da bo danes izvedena popolna zapora ceste R3-676, odsek 2204 Spodnja Pohanca – Kapele (od km 7,720 – 9,985). Zapora bo trajala do 26. aprila zaradi sanacije in preplastitve vozišča.

Kje ne bo elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes

- od 8. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Loka;

- od 15. ure do 20. ure pa tistim, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Center Šentjernej.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 12. ure do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Straža.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.