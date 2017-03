Literarni večer za materinski dan

27.3.2017 | 07:55

Pevka Marija Jerele s hamornikarjem, zadaj snovanjci.

Bela Cerkev - Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev ter literarna sekcija Snovanja Društva upokojencev Novo mesto sta preteklo soboto povabila na literarni večer v Hišo žive dediščine.

Terezija Balaževič (na levi).

Prav ta dan je bil namreč materinski dan in dogodek so posvetili vsem materam. Številni obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili snovanjcem, ki v okviru upokojenskega društva delujejo že petnajst let in skoraj vsako leto izdajo tudi zbornik. Vodi jih predsednica Terezija Balaževič.

Snovanjci, ki so v Beli Cerkvi redni gostje, so se predstavili s svojimi literarnimi stvaritvami, rdeča nit pa je bila mama, družina… Kulturni program so oblikovali še: domača literatka Veronika Perše, mlada recitatorka Lara Šimic, 6-letna glasbenica Tjara Turk ter ljudska pevka Marija Jerele, ki je zapela nekaj ljudskih pesmi ob harmonikarski spremljavi Petra Moravca.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija