Spominčice za starše

27.3.2017 | 10:40

Škocjan - Spominčice za starše je bil naslov kulturne prireditve za materinski dan, pri kateri so združili moči OŠ Frana Metelka Škocjan, Vrtec Radovednež in KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan.

Občinstvo, ki je dobro napolnilo večnamenski prostor šole, je z veseljem prisluhnilo petju, plesu, recitacijam, igri. Otroci so se izkazali in razveselili svoje starše, stare starše in ostale. Nastopili so pevski zbori, nekateri šolarji so zaigrali na instrumente, spet drugi so predstavljali svojo družino, v kateri pomembno vlogo igra mama. Veliko navdušenja so poželi devetošolci, ki so zaigrali odlomek iz dramske uprizoritve Pet pepelk in nasmejali občinstvo.

Besedilo in foto: L. Markelj

