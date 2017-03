V Škocjanu zadovoljni tako z vini kot s salamami

27.3.2017 | 09:10

Škocjan - Društvo vinogradnikov, ki ga vodi Franci Matko, ter turistično društvo, ki mu predseduje Robert Janežič, sta konec tedna znova skupaj pripravila tradicionalno prireditev, škocjansko cvičarijo in salamijado. V gostilno Luzar je privabila številne obiskovalce, med njimi tudi tiste, ki so prejeli priznanja za svoje pridno delo.

Ljudski pevci Gorjanski spev

Dve strokovni komisiji (prva je delovala v sestavi Samo Hudoklin (predsednik), Jernej Martinčič, Jože Zupančič Anton Koncilja, Jože Prah in je ocenjevala žametne črnine, cvičke, dolenjska rdeča in modre frankinje barique, drugo pa so sestavljali Jure Grubar (predsednik), Ivanka Badovinac, Martin Martinčič, Anton Koncilja, Drago Vovk in Drago Kozinc in je ocenjevala vsa ostala vina) sta v oceno prejeli 205 vzorcev vin 82 vinogradnikov. Čeprav so bila po izjavi tajnika društva Janeza Videta vina dobra, pa je bilo kar dosti tudi izločenih - 52 vzorcev. A gre za manjše napake (oksidacija, bekser), ki se jih bo dalo še odpraviti.

Drago Hočevar je pridelal najboljši cviček, Martin Martinčič ima šampion ocenjevanja.

Najvišjo oceno na letošnjem ocenjevanju je doseglo vino sauvignon - jagodni izbor, sladko, letnik 2015 (ocena 18,77), ki ga je pridelal Martin Martinčič iz Male Hubajnice pri Studencu. Kot je povedal, je takega dosežka seveda vesel, saj njemu in vsej družini, ki se trudi pri delu, daje potrditev in spodbudo za naprej. Pred dvema letoma je bil v Škocjanu zmagovalec z renskim rizlingom, ledena trgatev - sladko, letnik 2009.

Najboljši cviček Drago Hočevar

Največ vin je bilo seveda cvičkov, kjer se je pokazalo dobro delo članov društva, ki se nenehno izobražujejo, saj so rezultati vrhunski. Letošnji najboljši cviček je pridelal Drago Hočevar iz Dolnje Stare vasi pri Škocjanu in ima oceno 16,40, kar je najvišja ocena cvičkov v društvu doslej. Sledita mu Franc Medle iz Dolnjega Suhadola in Jože Hočevar iz Dolenjih Dol pri Škocjanu, oba z oceno 16,30.

Jože Kapler, Robert Janežič in najboljši škocjanski salamar.

Najboljšo žametno črnino - suho sta pridelala Brane in Andraž Pavlin iz Mačkovca (16,53), najboljše dolenjsko rdeče - suho Jože Škof iz Tomažje vasi (16,20), najboljšo rdečo zvrst - suho družina Mehak iz Dolenjih Dol (16,93), najboljšo modro frankinjo - suho, letnik 2016 Franci Matko iz Malih Poljan in Gregor Rak iz Laz pri Boštanju (oba 17,90), najboljšo modro frankinjo - suho, letnik 2015 Martin Martinčič iz Male Hubajnice (17,73), modro frankinjo barique 2015 kmetija Rupar iz Telčic (18,27), dolenjsko belo - suho 2016 Anton Mojstrovič iz Dobrave pri Škocjan (16,90), laški rizling - suho 2016 Marjan OBerž iz Tomažje vasi (17,43), belo zvrst - suhoo 2016 Vina Kozinc iz Dolenjih Impolj (17,13), sauvignon -suho 2016 Vina Kozinc (18,10), sivi pinot -suho 2016 družina Smrekar iz Stare Bučke (18,23), zeleni silvanec - polsladko 2016 Janez Vide iz Tomažje vasi (17,67), sauvignon - polsladko 2016 Franci Matko iz Malih Poljan (17,50) rumeni muškat - polsladko 2016 družina Smrekar (18,07), rumeni muškat - sladko 2016 Gregor Rak iz Laz pri Boštanju (17,87) in sauvignon jagodni izbor - sladko 2015 Martin Martinčič iz Male Hubajnice (18,77).

Zmagali leskovški salamarji

Jože Kapler, Robert Janežič in najboljši škocjanski salamar Roman Krnc.

Lep odziv je bil tudi na 12. škocjanski salamijadi v organizaciji TD Škocjan. Kot je povedal predsednik društva Robert Janežič, so v oceno prejeli 32 vzorcev, s kvaliteto pa so zelo zadovoljni, saj iz leta v leto raste, k temu pa prispevajo tudi tovrstna tekmovanja. Šestčlanska komisija (Drago Košak - predsednik, Milan Vrščaj, Damjan Matko, Braco Mirovševič, Gal Motore in Andrej Košak) je odločila, da so najboljšo salamo izdelali v Društvu ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem (priznanje prejela Vida Petkovšek), drugi je bil Peter Selak z Vinice pri Šmarjeti in tretji Milan Daničič iz Kompolja. V posebni »kategoriji« so se pomerili le škocjanski salamarji, med katerimi je zmagal Roman Krnc, sledila sta Milan Janežič in Karli Udovč.

Zadovoljen Peter Selak, ki iz Škocjana skoraj nikoli ne odide brez priznanja.

Obiskovalci škocjanske cvičkarije in salamijade so na prireditvi seveda lahko okušali najboljša vina in salame, za zabavo pa so poskrbeli ansambel Nasvet ter ljudski pevci Podgorjanski spev ter humorni voditelj Darko Povše. Zbrane je nagovoril tudi škocjanski župan Jože Kapler.

Besedil: L. Markelj, foto: L. Markelj, Marko Kirar

