Brežiški plesalci uspešni na državnem tekmovanju

27.3.2017 | 12:00

Brežice - Članice Plesnega društva Imani iz Brežic so nedavno na 25. državnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – PLESNA MINIATURA 2017 osvojile eno zlato, tri srebrna in dve bronasti priznanji. Tekmovanje je potekalo v Španskih borcih v Ljubljani v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Državnega tekmovanja OPUS 1 so se udeležili tekmovalci, ki jih je žirija izbrala na predizboru za državno tekmovanje. Namen je spodbujanje in razvijanje plesne ustvarjalnosti mladih. Plesalci miniaturo na določeno temo pripravijo sami, s pomočjo svojega mentorja, katerega naloga je svetovanje, vodenje in usmerjanje plesalcev v oblikovanju ideje, plesnega izraza in samostojnega koreografskega dela. Plesalci so na tekmovanju razdeljeni v štiri starostne skupine. Kot pravijo v Plesnem društvu Imani, so se državnega tekmovanja udeležili plesalci z miniaturami v starostnih skupinah A1 in B.

Iz starostne skupine A1 sta plesalki Hana in Mia Jurman v duetu zaplesali v miniaturi z naslovom »Zakaj resničnost« pod mentorskim vodstvom Sare Levičar in osvojili zlato priznanje.

Iz starostne supine B so tri miniature prejele srebrno priznanje: duet Veronika Strnad in Ema Zevnik z miniaturo z naslovom »?!«, solo plesalka Zala Preskar z miniaturo »Somnium« ter solo plesalka Lucija Arh z miniaturo »Izgubljena v sebi", vse pod mentorskim vodstvom Rosane Horvat. Bronasto priznanje so prejele plesalke v duetu Ula Oštir in Zala Rostohar, z miniaturo z naslovom »Za (od)prte oči« in solo plesalka Zoya Koprivnik z miniaturo »Svet padlih angelov«, vse prav tako pod mentorskim vodstvom Rosane Horvat.

L. M., foto: PD Imani

