Od nadzornikov zahtevali natančnejše poročilo

27.3.2017 | 14:30

Alenka Simonič za govornico.

Šentjernej - Na zadnji občinski seji so svetniki sprejeli kar nekaj pomembnih zadev: letno poročilo za leto 2016 in program ter finančni načrt Zdravstvenega doma Novo mesto za 2017, ki jih je predstavila direktorica Alenka Simonič.

Svetniki so sprejeli tudi dodatni sklep v podporo ZD Novo mesto pri aktivnostih za prevzem parkirišča pri zdravstvenem domu v upravljanje, da si povrne celoten finančni vložek v investicijo oz. z Mestno občino Novo mesto sklene ustrezen dogovor o vračilu vseh finančnih sredstev v izgradnjo parkirišč z obrestmi vred. Kot je na seji obrazložil Jože Simončič, šentjernejski predstavnik v Svetu zavoda, je nezakonito, da s parkirišči sedaj upravlja mestna občina oz. novomeška Komunala - nenazadnje je tudi šentjernejska občina ena od soustanoviteljic zavoda. Zato je prav, da tudi ostale občine soustanoviteljice dajo težo tem zahtevam zdravstvenega doma, je poudaril. 12 svetnikov je glasovalo za, 2 sta bila proti.

Pavel Borse, predsednik NO občine, je predstavil dokončno poročilo.

O delu Območnega združenja RS Novo mesto je spregovorila sekretarka Barbara Ozimek in pohvalila delo obeh krajevnih organizacij RK v občini: šentjernejske in orehovške. Svetniki niso bili najbolj zadovoljni s poročilom o delu Nadzornega odbora občine Šentjernej, ki ga je podal predsednik Pavel Borse, ker je bilo preveč skopo in premalo vsebinsko. Taka je bila zlasti kritika Alberta Pavliča, čeprav je Borse dejal, da so vsa njihova dokončna poročila svetniki že sprejeli in so javno objavljena na spletni občinski strani. Svetniki so se le seznanili s poročilom, do naslednje občinske seje pa pričakujejo dopolnjeno poročilo NO z vsemi glavnimi ugotovitvami pregledov, ukrepi, predlog za izboljšanje itd.

Elizaeta Kušljan Gegič.

Letni program dela Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej je predstavil prokurist Gašper Bregar, ki po odstavitvi prejšnje direktorice Majde Kavšek podjetje vodi z vsemi pooblastili od 16. decembra lani. Na vprašanje svetnika Alberta Pavliča je povedal, da je Kavškova res še dva dni nazaj hodila v službo. Bregar je dejal, da razmišljajo o skrbnem pregledu poslovanja podjetja za nazaj. Znano je, da se je Kavškova zoper odločbo o razrešitvi pritožila. Kot je prepričana, so jo razrešili neupravičeno, izključno iz političnih razlogov. Župan Radko Luzar pravi, da postopki zdaj tečejo, podjetje pa do imenovanja novega direktorja oz. največ eno leto vodi prokurist Bregar. Razpis bo menda kmalu.

O delovanju in programu KC Primoža Trubarja je svetnike seznanila programska vodja centra Elizabeta Kušljan Gegič.

Besedilo in foto: L. Markelj

