Uspešna pomladanska očiščevalna akcija

27.3.2017 | 16:00

Škocjan - Škocjančanom ni vseeno, v kakšnem okolju živijo. To dokazuje tudi njihova lepa udeležba na letošnji očiščevalni akciji, ki so jo organizirali v soboto. Udeležilo se jo je okrog 412 občanov, ki so se zbrali in organizirali v ekipe po vaseh ter pridno pospravljali svojo okolico.

Čiščenje kipa Frana Metelka.

A ta številka še ni prava. Nekateri so čistili že med tednom, nekateri bodo še v prihodnjih dneh - med njimi tudi učenci škocjanske šole. Tako se je letos očiščevalne akcije udeležilo okrog 600 občanov. K veliki udeležbi je gotovo pripomoglo tudi lepo vreme, meni župan Jože Kapler, vesel dobrega odziva. Večjih »črnih« odlagališč v občini ni, se pa še vsako leto nabere veliko smeti, zlasti ob cestah.

Občani so skupaj nabrali okrog 9,5 kubičnih metrov smeti, ki jih je odpeljala novomeška Komunala, ravno tako nekaj kosovnih odpadkov. Kot pove župan, so prejšnji teden zelo uredili tudi sam center Škocjana, obsekali nekaj lip na prireditvenem prostoru, podrli cipreso ob spomeniku NOB in zasadili breze ter kar nekaj trajnic in grmičevja. Ob pločniku proti Zavinku so posadili tudi javorje, da bo vpadnica v Škocjan urejena.

Na občini se za pomoč pri organizaciji in udeležbi v očiščevalni akciji zahvaljujejo vsem koordinatorjem in posameznikom.Občina je vsem, ki so sodelovali v očiščevalni akciji, priskrbela malico, da je šlo delo bolje od rok.

L. Markelj, foto: občani vasi

Galerija