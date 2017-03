Vozil pijan in dvakrat trčil v avto, nato še v drevo

27.3.2017 | 13:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novomeški policisti so bili 24. marca okoli 21.30 obveščeni, da naj bi v križišču v Žabji vasi voznik osebnega avtomobila trčil v vozilo, ki je ustavilo ob rdeči luči na semaforju in po nesreči nadaljeval z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so policisti kršitelja izsledili na Kandijski cesti in ga ustavljali, vendar znakov ni upošteval, trčil je še v službeno vozilo, nadaljeval z vožnjo, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. 20-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,23 miligramov alkohola (2,56 g/kg). Vozil še četrte prometne nesreče, ki naj bi jo povzročil ta voznik.

Pijan v ograjo, a vozil naprej

Brežiški policisti so bili 25. marca okoli 20. ure obveščeni, da naj bi pijan voznik na dvorišču stanovanjske hiše v kraju Boršt trčil v ograjo in nadaljeval z vožnjo. Policisti so ga izsledili pri Skopicah, kjer je z vozilom obstal na cesti. 47-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Skušal pobegniti pred policisti

Med kontrolo prometa v okolici Črnomlja so policisti 24. 3. popoldne s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila Opel vectra. Voznik znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, zapeljal na kolovozno pot in skušal pobegniti. Policisti so voznika in vozilo izsledili. Ugotovljeno je bilo, da gre za 25-letnega večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. 25-letni moški je policistom z grožnjami s fizičnim napadom skušal preprečiti zaseg vozila, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odvzeli prostost. Zoper osumljenca bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

V soboto na območju Brežic ustavil 7 pijanih voznikov

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so 25. marca na območju Brežic preverjali psihofizično stanje vozniko motornih vozil in ugotovili številne kršitve. V Cerkljah ob Krki so ustavili tri voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka so imeli med 0,35 in 0,71 miligramov alkohola. V Veliki Dolini so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,94 miligramov alkohola in voznika kmetijskega traktorja z 0,72 miligrami. Vozniku osebnega avtomobila, ki so ga ustavili v Brežicah, je rezultat alkotesta pokazal vrednost 0,56 miligramov alkohola, vozniku mopeda pa 0,47 miligramov.

V nesreči poškodovan motorist

Na Otočcu se je 25. marca okoli 12. ure zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval voznik kolesa z motorjem. Po prvih ugotovitvah policistov je nesrečo povzročila 38-letna voznica, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v mopedista. Huje poškodovanega motorista so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Po avtocesti vozil v nasprotni smeri

26. marca popoldne so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi iz smeri Obrežja po avtocesti vozil v nasprotni smeri. Z namenom zavarovanja ostalih voznikov so bili takoj sprejeti vsi potrebni ukrepi. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj. Policisti so voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da je 37-letni voznik pripeljal iz smeri mejnega prehoda Obrežje in v nasprotni smeri vozil po avtocesti do izvoza za Slovensko vas. Kasneje se je pravilno vključil na avtocesto in pot nadaljeval proti Novemu mestu. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se z globo najmanj 1200 evrov kaznuje voznik, ki na avtocesti vozi po smernem vozišču, namenjenemu vožnji v nasprotni smeri. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.

