Prosjačila za denar, pa tudi kradla

27.3.2017 | 14:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policiste Policijske postaje Dolenjske Toplice je 24. marca dopoldne na pomoč poklical oškodovanec, ki naj bi mu neznana ženska iz stanovanjske hiše ukradla denar. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa osumljenko izsledili in prijeli. Med preiskavo so ugotovili, da je 52-letna državljanka v Vavti vasi hodila od hiše do hiše in ljudi prosila za denar. Ko je prišla do hiše oškodovanca, ki se je nahajal na vrtu, je izkoristila njegovo odsotnost, vstopila v hišo in našla in odtujila denar. Policisti so ji denar zasegli in ga vrnili oškodovancu. Ovadili jo bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Prijeli Romune, ki so beračili v Novem mestu

Novomeški policisti so 24. marca prejeli več klicev občanov, da naj bi pred prodajalnami v Novem mestu neznanci neupravičeno pobirali prostovoljne prispevke. Šlo naj bi za tri osebe, ki so se prevažale z osebnih avtomobilom Volkswagen passat francoskih registrskih oznak. V iskanje je bilo vključenih več policistov, ki so avtomobil izsledili in ustavili v okolici Novega mesta. Tri državljane Romunije so odpeljali na policijsko postajo, jim zasegli denar in z obdolžilnim predlogom privedli v takojšnji postopek sodnici za prekrške.

Vlomil v hišo

V okolici Krškega je v noči na 25. 3. nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar.

L. M.