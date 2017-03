Motoristi so na cestah!

27.3.2017 | 17:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana - Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo danes začenja nacionalno akcijo za večjo varnost motoristov, katere namen je opozoriti na pomen ustrezne psihofizične priprave in tehnične brezhibnosti enoslednih motornih vozil ob začetku motoristične sezone. Preventivne aktivnosti povezuje slogan Ne prehitevaj življenja. Motorist za vedno.

Vesna Marinko z Agencije za varnost prometa je na današnji novinarski konferenci povedala, da bo nacionalna akcija potekala do 9. aprila, številne preventivne aktivnosti agencije pa vse do konca motoristične sezone.

Lani umrlo 22 motoristov

Na slovenskih cestah se je po njenih besedah lani med motoristi zgodilo 909 prometnih nesreč, umrlo je 22 voznikov motorjev. Med njimi je kar 82 odstotkov takih, ki so sami povzročili prometno nesrečo, od tega jih je tretjina imela izpit manj kot dve leti. Lani je bilo največ, in sicer 41 odstotkov prometnih nesreč takih, da je motorist padel in zadel v objekt, v 23 odstotkih primerov je motorist trčil v osebni avtomobil, 18 odstotkov nesreč pa je bilo zaradi nepravilnega prehitevanja.

Direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov je opozoril tako voznike motoriste kot vse ostale udeležence v prometu na strpno in preudarno vožnjo. Motoriste je pozval k uporabi zaščitne opreme in čelade ter opozoril na prilagojeno hitrost glede na razmere na cesti.

Kot je pojasnil, je v tem času asfaltna površina še hladna in tako ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, vozišča so še polna udarnih jam in peska od zimskega posipa, pa tudi sposobnosti motoristov v nekaj mesecih neuporabe motorja lahko nekoliko upadejo. Zato je po njegovih besedah priporočljivo pred daljšo vožnjo osvežiti spomin s treningom na poligonu ali krajšo kondicijsko vožnjo. Tako bo med drugim 2. aprila dan odprtih vrat za motoriste v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

V času akcije bo policija vzpostavila poostren in sistematičen nadzor nad kršitelji cestnoprometnih predpisov, nadzor bo izvajal tudi policijski helikopter. Kot je povedal Matjaž Leskovar z Generalne policijske uprave, se je prometna varnost voznikov enoslednih motornih vozil v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 izboljšala. Kljub temu s tem ne moremo biti zadovoljni. Leskovar je še izpostavil pomen ustrezne psihofizične pripravljenosti voznikov motorjev ter ob tem poudaril, da morajo pred začetkom motoristične sezone motor ustrezno tehnično pripraviti.

Ljiljana Herga iz Direkcije RS za infrastrukturo pa je povedala, da imajo letos na voljo 7,3 milijona evrov za sanacijo poškodovanih cest, in sicer bodo sanirali 141 odsekov državnih cest ter preplastili 26 slabih odsekov cest. Na direkciji že izvajajo čiščenje cestišč, ki bo predvidoma zaključeno do sredine aprila, je še dejala Herga.

L. M.