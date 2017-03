13 medalj za dolenjske karateiste na tekmovanju v Sevnici

27.3.2017 | 07:00

Sevnica, Novo mesto - Konec tedna je v Sevnici v organizaciji tamkajšnjega Kluba borilnih veščin Sevnica potekal karate turnir Tanin open 2017, ki so se ga udeležili tudi dolenjski karateisti pod vodstvom trenerja Franja Horna. Nastopali so v disciplini kate posamezno in skupaj osvojili kar 13 medalj, od tega 6 zlatih, 3 srebrne in 4 bronaste, v skupnem seštevku turnirja pa zasegli 2. mesto, takoj za domačini.

Zlate medalje so prejeli:

–ESTER HORN, deklice 6-8 let

–HARIS BYTYQI, dečki 6-8 let

–SWEN HORN, dečki 9-10 let

–NIK PENCA, dečki 11-12 let

–MICHEL HORN, dečki 13-14 let

–MIHAEL RUKŠE, veterani

Srebrne medalje:

–JAKOB IRT, dečki 6-8 let

–HADIS BYTYQI, dečki 9-10 let

–IGOR PAPEŽ, veterani

Bronaste medalje:

–ANŽE JAKLIČ RAJAR, dečki 6-8 let

–ALEŠ ŽAGAR, dečki 9-10 let

–KRISTIAN ŽAN ŠTANGELJ, dečki 9-10 let

–DJELLZA BYTYQI, deklice 13-14 let

Na tekmovanju sta nastopala še najmlajši in obenem najbolj pogumen član Vito Colarič, ki je boj izgubil za las z oceno 2:1 ter Ema Žagar, ki je prav tako boj izgubila in ni več imela možnosti nastopa.

Organizacija tekmovanja je bila kot vedno v Sevnici dobra, mladi športniki pa so ponovno dokazali, da se trud izplača, tako bodo lahko še naprej vzor vsem svojim vrstnikom. Za podporo pri delovanju se v klubu zahvaljujejo generalni pokroviteljici Krki, d.d., Novo mesto in Mestni občini Novo mesto.

L. M., foto:

