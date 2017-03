Novomeščan sprožil požarni alarm

27.3.2017 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 11.58 se je v Ulici na Hribu v Novem mestu v stanovanjskem objektu sprožil požarni alarm. Lastnik je pred prihodom gasilcev zaprl plinsko pipo in izklopil peč. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju opravili detekcijo plinov, prezračili prostore in svetovali pregled naprave.

Zagorela trava ob kočevskem jezeru

Sinoči ob 20.32 je na Trati v Kočevju ob severnem delu kočevskega jezera gorela trava. Požar na površini okoli sto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Včeraj popoldne je bil manjši travniški požar tudi v Malih Rebrcah v občini Ivančna Gorica.

S helikopterjem po oboleli osebi



Danes ob 11.21 je dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči in posadka helikopterja Slovenske vojske s helikopterjem iz naselja Rosalnice v občina Metlika prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana. Popoldne ob 16.33 je ekipa poletela v Črnomelj in v UKC Ljubljana prepeljala obolelo osebo.

L. M.