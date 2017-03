Židan obiskal trebanjske kmete in gospodarstvenike

27.3.2017 | 19:50

Minister Dejan Židan. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Trebnje - Minister za kmetijstvo Dejan Židan se je kot predsednik SD danes mudil v Trebnjem in njegovi okolici. Regijski delovni obisk je začel na kmetiji Kukenberger v Gorenjih Ponikvah, nadaljeval ga je v podjetjih Rem in Dana, končal pa ga bo z udeležbo na okrogli mizi Ekonomska reforma za močno gospodarstvo in srednji razred v Trebnjem.

Židan je ob obisku omenjene kmetije, katere lastnik oz. upravljavec je lanski prejemnik naziva inovativni mladi kmet leta Toni Kukenberger, za STA povedal, da morajo tudi politiki prisluhniti gospodarstvu. Usmeritev SD je po njegovih besedah zelo jasna, stranka pa bo pripomogla k temu, da bo v Sloveniji še več delovnih mest.

Hkrati v SD obljubljajo, da bodo denar, ki ga bo država v obliki davkov dobila na račun okrepljene gospodarski rasti, kakovostno porabili. Tako se bodo zavzemali, da bo omenjeni denar namenjen za kakovostnejše šolstvo in zdravstvo ter za vzpostavitev boljšega življenjskega okolja, je še povedal Židan.

Lastnik kmetije Kukenberger je pojasnil, da je naziv inovativni mladi kmet leta, ki ga podeljujeta Kmetijsko gozdarsko zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine, dobil zaradi tržne in ekološke usmeritve domače kmetije ter predvsem zaradi inovativne izdelave prevoznega molzišča za krave, ki jim strojno molžo omogoča tudi na oddaljenejših pašnikih. Na kmetiji se sicer v glavnini ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka, redijo krave rjave pasme, ki po njegovi oceni daje boljše mleko. Redijo sicer 35 glav živine, od tega 25 krav, preostalo so plemenske telice. Letno pridelajo približno 120.000 litrov mleka, lani pa so ga predelali približno sedem desetin, je še navedel Kukenberger.

Kot je dodal Židan, gre zasluga za preboj v slovenskem kmetijstvu predvsem mladim kmetom. Glede na oddane subvencijske vloge je teh v državi približno desetina, glede na celotno prebivalstvo pa približno osem odstotkov. Hkrati je opozoril, da klasični načini kmetovanja sodobnosti več ne ustrezajo in "predstavljajo tveganje". Kmetije morajo zato iskati nove oblike proizvodnje, zlasti pa so varne te, ki imajo poleg osnovnega kmetovanja še razširjeno proizvodnjo in se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi ter s turizmom.

Tovrstne kmetije so najbolj varne tudi v kriznih obdobjih, je še ocenil Židan.

L. M.