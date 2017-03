Zagorelo je na balkonu bloka

28.3.2017 | 07:40

Požar na Ulici Slavka Gruma (Foto: L. B.)

V Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je včeraj ob 18.16 gorelo na balkonu večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so pogasili gorečo leseno ograjo, pohištvo, papir in razne drobnarije. Zaradi vročine je počilo tudi steklo na oknu, uničene so žaluzije in cvetlična korita. Vzrok in škodo bodo ocenili policisti, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Danes brez elektrike

Nadzorništvo Brežice obvešča, da bo dane prekinjena dobava električne energije na območju TP Brežice prosvetni dom - nizkonapetostni izvod bife pri kinu desna stran med 12. in 13. uro, na območju TP Podvinje - nizkonapetostni izvod Podvinje desno med 8. in 10. uro, na območju TP Sela Dobova - nizkonapetostni izvod Sela desno med 8.30 in 10.30 uro, na območju TP Rakovec - nizkonapetostni izvod Rakovec med 10. in 12. uro, na območju TP Dobova pekarna - nizkonapetostni izvodi Škoflek, smer Mihalovec, proti cerkvi in krajevna skupnost med 10.30 in 12.30 uro ter na območju TP Brežice center - nizkonapetostna izvoda Davčna in Ljubljanska banka med 12.30 in 15.30 uro; nadzorništvo Sevnica na območju TP Podgorica med 07.45 in 14.15 uro.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v torek, 28. 3. 2017:

- od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PODBORŠT;

- od 8.30 do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek, 28. 3. 2017:

- od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS;

- od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSREČJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v torek, 28. 3. 2017:

- od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Jugorje;

- od 10. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Zidanice.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek, 28. 3. 2017 od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Ponekod ne bo vode

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselja Jurka vas, Potok in Prapreče pri Straži, občina straža, da bo zaradi obnovitvenih del na vodovodnem omrežju, zapora pitne vode v torek, 28. 3. 2017, predvidoma od 8. do 12. ure. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

M. K.

