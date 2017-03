Število ropov se je povečalo

28.3.2017 | 09:30

France Božičnik iz sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto (Foto: policija.si)

Čeprav se varnostna situacija na področju premoženjskih kaznivih dejanj v zadnjih letih v Sloveniji izboljšuje, pa so policisti v prvih mesecih letošnjega leta obravnavali občutno več kaznivih dejanj ropov, med njimi je bilo več ropov bank, prodajaln in bencinskih servisov, so na včerajšnji novinarski konferenci opozorili na Policiji.

Ob tem policisti morebitnim žrtvam ali pričam ropa odsvetujejo, da se v taki situaciji upirajo, saj so storilci tovrstnih kaznivih dejanj nasilni in praviloma oboroženi z orožjem ali nevarnimi predmeti. V teh primerih si velja čim bolje zapomniti opis storilcev, opis vozil, ki jih uporabljajo, in smer bega. Vse podatke je treba čim prej posredovati policiji, ki lahko le na podlagi kvalitetnih zbranih obvestil organizira iskanje in izvede prijetje storilcev.

Ob bližajočih se praznikih pa policisti še opozarjajo, da storilci pogosto izkoristili daljšo odsotnost oškodovancev. Storilci najpogosteje nasilno vstopajo z vlamljanjem skozi okna in vrata, odnašajo pa zlasti denar, nakit in tehnično opremo, kar predstavlja približno polovico odnesenih predmetov. Če pride do vloma, policisti svetujejo, da oškodovanci o tem takoj obvestijo policijo na interventno številko 113. V prostor naj ne vstopajo, ker je storilec lahko še v objektu, uničijo pa lahko tudi sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja. Dogaja namreč se, da oškodovanci že ob pogledu na vhodna vrata ugotovijo, da je bilo v njihovo stanovanje vlomljeno, pa vseeno vstopijo vanj in pregledujejo, kaj je bilo odtujeno, seštevajo, za koliko so bili oškodovani, sproti pa uničujejo še sledi. Policist zato svetujejo, da oškodovanci počakajo pred vrati in pokličejo policijo, med tem pa opazujejo prostor in okolico ter navežejo stik z bližnjim sosedom.

Uspešna kriminalistična preiskava

Sicer pa so na včerajšnji novinarski konferenci med drugim predstavili tudi kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ki je potekala na območju Policijske uprave Novo mesto in je bila zaključena 22. marca, je povedal France Božičnik iz sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto

Za kazniva dejanja so ovadili 15 osumljencev z območja Posavja, Zasavja in Ljubljane, v starosti od 27 do 47 let. Pri preiskovanju in dokazovanju kaznivih dejanj so bili uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi. Osumljenci so prepovedane droge preprodajali na širšem območju Posavja, Zasavja in Ljubljane, kjer so vzpostavili dobro organizirano mrežo odjemalcev oziroma uživalcev prepovedanih drog. Odkrit je bil tudi posebej prirejen prostor za hidroponično gojenje prepovedane konoplje. Na Okrajno sodišče Krško so s kazenskimi ovadbami privedli osem osumljencev, zoper sedem od njih pa je bil po zaslišanju odrejen pripor.

Večino osumljencev so policisti in kriminalisti v preteklosti večkrat že obravnavali za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, za premoženjska kazniva dejanja in kazniva dejanja z elementi nasilja. Nekateri so bili tudi že večkrat pravnomočno obsojeni in so že prestali zaporne kazni.

Motiv osumljencev je bil pridobitev protipravne premoženjske koristi od prodaje prepovedanih drog. Večina osumljencev je brezposelnih, njihov edini zakoniti vir dohodka pa predstavljajo socialni transferji. S preprodajo prepovednih drog so prihajali do denarnih sredstev, ki niso obdavčljiva in jim je to bistveno povečalo kvaliteto življenja, nenazadnje so veliko denarja od prodaje porabili tudi za lastno uporabo prepovedanih drog, kar predstavlja velik finančni zalogaj, poročajo na spletni strani Policije.

J. S.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Robi Odprte meje, veliko kriminalcev. Preglej samo prijavljene komentatorje