Prijazno o revežih, kadrih, policiji

28.3.2017 | 11:30

Stanka Preskar (Foto: M. L.)

Marijan Žibert (za govorniškim pultom), Ivan Urek ter predstavniki občine Župan Ivan Molan, direktorica občinske uprave Irena Rudman (desno) in svetovalka v kabinetu župana Jasmina Molan. (Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na seji včeraj med drugim nekaj občinskih stanovanj prekategorizirali v stanovanja za socialno najbolj ogrožene posameznike ali družine. Tako so, kot je povedala uvodničarka Anica Hribar, zagotovili socialna stanovanja za 8 do 10 prebivalcev. Ta stanovanja so v Prešernovi ulici.

Soglašali so tudi, da občina vpiše v seznam svojih tržnih stanovanj tri stanovanja v Kregarjevi ulici. V teh prostorih je bil včasih otroški vrtec. Aljoša Rovan (IDS) je predlagal, da bi ta stanovanja uvrstili med neprofitna, češ da mora občina najprej poskrbeti za tiste, ki si ne morejo privoščiti tržnega stanovanja. Župan Ivan Molan ga je zavrnil z utemeljitvijo, da morajo imeti v občini tudi tržna, dražja, stanovanja, ki so lahko, recimo, kadrovska, denimo za zdravnike, ki si jih v Brežicah želijo več.

Občinski svet je tudi poslušal poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti za lansko leto. Po poročilu predstavnika medobčinskega inšpektorata Martina Cerjaka so v razpravi nekateri svetniki, najprej Stanko Tomše (SMC), med drugim predlagali, naj občina v mestu Brežice zagotovi dovolj brezplačnih parkirišč. Tam bi pustili vozila zaposleni v ustanovah in lokalih v mestnem središču, parkirišča v mestnem jedru pa bi bila potem na voljo občanom, ki pridejo po opravkih na občino, v upravno enoto in drugam v tem delu mesta. Jožef Piltaver (Lista Sonce) je menil, da je nesprejemljivo, da zaposleni zasedajo parkirišča, ki so sicer namenjena uporabnikom. Med primeri je navedel Černelčevo ulico pri bolnišnici.

Marijan Žibert (ROK) je predlagal, naj občinski redarji nadzorujejo tudi druge kraje, na samo mesta Brežice. Med tistim, kar bi redarji lahko videli tam, je Žibert omenil zemljo na cesti z delovnih strojev, na cesto speljane odtoke za padavinsko vodo ipd.

Svetniki so potrdili novo, nekoliko višjo ceno storitve pomoč družini na domu. V razpravi je Anton Zorko (DeSUS) predlagal, da morajo v občini zagotoviti pomoč na domu vse dni v mesecu. Občina naj za to ustanovi zavod za pomoč na domu, ali pa da koncesijo za to storitev neki drugi usposobljeni ustanovi. Stanka Preskar (SMC) in še več svetnikov je podprlo Zorkov predlog.

»Mora nam biti cilj, da je življenje starejših čim bolj kvalitetno,« je poudaril župan.

Občinski svet je med drugim sprejel zaključni račun proračuna občine Brežice za leto 2016. Andrej Vizjak (SDS) je v razpravi med drugim vprašal po razlogih, da je občina črpala manj evropskega denarja, kot je načrtovala. Razlogi po njegovem niso v slabem delu brežiške občine. Med kadrovskimi zadevami je občinski svet imenoval predstavnike občine v svet Zavoda za šport Brežice.

Seja je potekala hitro, v sproščenem vzdušju in brez zapletov, do kakršnih tu sicer prihaja zaradi grobih političnih ocen in jedkih opazk praviloma na relaciji SDS-SMC.

Med pobudami svetnikov so med drugim s precejšnjo pozornostjo prisluhnili razpravi Ivana Ureka (ROK). Ta je rekel, naj posavski župani predlagajo ponovno ustanovitev policijske uprave Krško. Kot razlog je navedel zagotovitev varnosti. Pobuda je bila dobro sprejeta z obrazložitvijo, da bi bila to lahko celo že poslansko vprašanje.

M. L.

