Pijan in brez vozniške

28.3.2017 | 10:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Med kontrolo prometa v Krmelju so sevniški policisti nekaj po 8. uri ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A6. Med postopkom so ugotovili, da 39-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,30 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odnesli baker in kosilnico

Na delovišču v Brežicah je v zadnjih dneh nekdo vlomil v zabojnik in odtujil bakrene vodnike. Povzročil je za okoli 1.300 evrov škode.

Med 25. 3. in 26. 3. pa je v Zagorici pri Čatežu neznanec vlomil v pomožni objekt in odtujil traktorsko kosilnico. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

J. S.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Dorian Ta je bil ziher partizan Preglej samo prijavljene komentatorje