Oblikovali bodo verigo prijateljev

28.3.2017 | 14:00

V trebanjski galeriji z zbiranjem »všečkov« v jubilejnem letu podirajo rekord v kulturi. (Foto: J. S./arhiv DL)

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje bodo v četrtek oblikovali človeško verigo prijateljev, v kateri lahko sodeluje vsak. Gre za eno izmed številnih aktivnosti letošnjega leta, s katerimi želijo širšo javnost opozoriti na svoj pomen in vlogo v kulturi. Trebanjska galerija je namreč edina javna ustanova v Sloveniji, ki skrbi za ohranjanje naivne umetnost Slovenije in sveta. V letošnjem letu organizira tudi jubilejni 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov.

Na ta poseben četrtek otroci iz vrtcev, učenci šol, tete in strici ter dedki in babice lahko dobite svoj balon in se pridružite pisani verigi prijateljev, katere pot skozi središče kraja se bo končala pred Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. Tam se boste lahko podpisali na posebno tablo in s tem sodelovali v podiranju rekorda v kulturi. Vse do danes je sicer galerijo s podpisom »všečkalo« že več kot 600 obiskovalcev.

Skupaj z udeleženci bo na čelu četrtkove verige hodila tudi pevka Nuša Derenda. Vsi člani verige pa se boste lahko sprehodili tudi po prostorih galerije, ki hrani že več kot 1160 likovnih del umetnikov iz več kot 40 držav sveta, so sporočili iz Trebnjega.

J. S.