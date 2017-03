Posvetitev pomladi Katarine Vidmar

28.3.2017 | 16:00

Katarina Vidmar

Novo mesto - V prireditvenem atriju novomeške knjižnice Mirana Jarca se z razstavo Posvetitev pomladi predstavlja novomeška slikarka in oblikovalka prostora Katarina Vidmar, ki je odprtje razstave oblikovala skupaj z zvočno terapevtko Gajo Klas in pesnico Minko Gantar, s katero je sodelovala tudi pri oblikovanju kart Prehod v novo dobo, na katerih sta svoje prijateljstvo nadgradili s poezijo in sliko.

Katarina Vidmar je rojena v Novem mestu, otroštvo je preživljala na Selih pri Ratežu, mladost pa v Novem mestu in Podturnu, živela je v Ljubljani in še kje ter se v zrelih letih s hčerko vrnila na Sela, kjer živi in v neposrednem stiku z naravo ustvarja zdaj. S slikarstvom se je srečala sorazmerno pozno pri tridesetih letih. Sprva je ustvarjala le ljubiteljsko, po četrtem letniku slikarske šole pa se je začela ukvarjati z opremljanjem prostora. Slikanje na zid pa je postalo del njenega dela, v tistem času je veliko vzpodbude dobila tudi z velikim poslom v Termah Olimia.

Intenzivneje se je začela ukvarjati s slikami na platno šele zadnji dve leti, razstava v knjižnici Mirna Jarca pa je njena prva, saj do sedaj ni razstavljala. "Po daljšem obdobju slikanja na stene sem v zadnjih dveh letih naslikala toliko slik na platno, da sem začutila, da jih želim predstaviti svetu tudi z razstavo. Ko sem videla prostor med starim in novim delom knjižnice, me je ta poklical in vedela sem, da je to pravi prostor za moje slike. V študijski knjižnici sem nekoč prebila veliko časa, ko sem tja hodila študirat Nietzscheja, ki se ga ni dalo izposoditi," je svojo odločitev za razstavo v prireditvenem atriju Knjižnice Mirana Jarca pojasnila Vidmarjeva.

Na razstavi Posvetitev pomladi se Katarina Vidmar predstavlja s slikami za karte Prehod v novo dobo, z ilustracijami za zgodbo Sporočilo iz druge galaksije Jasmine Kandorfer, ženskimi akti in slikami narave. Katarina Vidmar vodi tudi delavnice meditativnega slikanja, ki jih praviloma pripravlja v naravi, na primer na izviru reke Krke, na jugu Istre ali ob Bohinjskem jezeru.

I. V.

