Blažu Jancu naziv najbolj koristnega igralca

28.3.2017 | 17:00

Blaž Janc (Foto: M. L., arhiv DL)

Slovenski rokometni reprezentant in desno krilo Celja Pivovarne Laško Blaž Janc, ki prihaja iz Sevnice, je najbolj koristen igralec rednega dela regionalne lige Seha. Najboljši obrambni igralec je Ilija Abutović, trener pa Raul Gonzales (oba Vardar Skopje).

Kot še poroča STA, so v idealni postavi rednega dela še vratar Ivan Stevanović (Zagreb), levo krilo Timur Dibirov (Vardar Skopje), desno krilo Blaž Janc (Celje Pivovarna Laško), krožni napadalec Rastko Stojković (Meškov Brest), levi zunanji Momir Ilić (Veszprem), srednji zunanji Luka Cindrić (Vardar Skopje) in desni zunanji Dainis Kristopans (Meškov Brest). Med trenerji se je na drugo mesto uvrstil strateg Celja Branko Tamše.

Zaključni turnir bo med 7. in 9. aprilom v beloruskem Brestu. Na sklepni turnir so se uvrstili Vardar, Veszprem, Meškov Brest in Zagreb. Slovenski prvak iz Celja je v desetčlanski ligi osvojil peto, velenjsko Gorenje pa šesto mesto.

J. S.